В Липецке выступили местные stand-up-комики

На местных талантов собрался посмотреть полный зал Дворца Молодежи

29 апреляв МУ «Городской дворец молодёжи "Октябрь" прошёл первый отчётный концерт единственного в Липецке stand-up сообщества - Lipetsk stand-up band.



На сцене малого зала собрались лучшие резиденты липецкой команды. Состав получился разношерстным: от меланхоличный школьника до экспрессивного африканца, каждый зритель смог найти юмор себе по душе.



Своими выступлениями украсили вечер студенты "Школы Stand-up", организованной на базе МУ "ГДМ "Октябрь". Молодые активные липчане обучались основам этого нелегкого жанра в течении 2-х месяцев и не смотря на свою неопытность были тепло приняты залом.



- Сегодня мы были на одной волне со зрителем, и мы, и они получили массу приятных впечатлений и эмоций. Надеемся в будущем, это наше взаимопонимание будет только крепнуть, - говорит творческий руководитель Lipetsk stand-up Band Никита Никитин.



Следующее большое мероприятие от Lipetsk Standup Band пройдёт уже в июне. По секрету ребята рассказали, что зрителей ждёт много сюрпризов и крутых гостей. Сейчас комики не собираются отдыхать, отправляются нарабатывать новый материал на "открытых микрофонах" в различных заведениях нашего города.