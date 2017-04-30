Общество

32 минуты назад

В Липецке выступили местные stand-up-комики

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#выступление #концерт
В Липецке выступили местные stand-up-комики

На местных талантов собрался посмотреть полный зал Дворца Молодежи

29 апреляв МУ «Городской дворец молодёжи "Октябрь" прошёл первый отчётный концерт единственного в Липецке stand-up сообщества - Lipetsk stand-up band.

На сцене малого зала собрались лучшие резиденты липецкой команды. Состав получился разношерстным: от меланхоличный школьника до экспрессивного африканца, каждый зритель смог найти юмор себе по душе. 

Своими выступлениями украсили вечер студенты "Школы Stand-up", организованной на базе МУ "ГДМ "Октябрь". Молодые активные липчане обучались основам этого нелегкого жанра в течении 2-х месяцев и не смотря на свою неопытность были тепло приняты залом.

- Сегодня мы были на одной волне со зрителем, и мы, и они получили массу приятных впечатлений и эмоций. Надеемся в будущем, это наше взаимопонимание будет только крепнуть, - говорит творческий руководитель Lipetsk stand-up Band Никита Никитин.

Следующее большое мероприятие от Lipetsk Standup Band пройдёт уже в июне. По секрету ребята рассказали, что зрителей ждёт много сюрпризов и крутых гостей. Сейчас комики не собираются отдыхать, отправляются нарабатывать новый материал на "открытых микрофонах" в различных заведениях нашего города.
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#выступление #концерт

Комментарии (2)

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А кто будет

18 минут назад
Батрачить на нлмк если все в артисты и юристы пойдут.
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Путкин

25 минут назад
похоже эти не собираются на работу на НЛКМ.и другие
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