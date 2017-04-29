Происшествия

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Число жертв страшной аварии в Липецкой области увеличилось до пяти

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#авария #ДТП
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Число жертв страшной аварии в Липецкой области увеличилось до пяти

Ранены еще двое, в том числе семилетняя девочка.

Напомним, что сегодня в Грязинском районе на 24-м километре автодороги Липецк - Усмань столкнулись автомобили "Ниссан" под управлением 59-летней женщины и "ВАЗ-2107" под управлением 51-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, в результате столкновения оба водителя и два пассажира иномарки, а также одна пассажирка "семерки" от полученных травм скончались, еще два пассажира "ВАЗа", в том числе семилетняя девочка, госпитализированы. По факту ДТП ведется расследование.   

фото  vk.com/typical_lipetsk.
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#авария #ДТП
5

Комментарии (7)

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Вадим

7 минут назад
Я Считаю бабам во-обще не давать прав , им Половник э то доверить нельзя !!!!!!
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Житель

9 минут назад
Не уверен не обгоняй,иначе на корм червям пойдешь
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Мария

13 минут назад
В семёрке были наши друзья, Господи, как такое могло произойти??? Берегите себя, примите соболезнования.
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М

15 минут назад
Семерка на встечке была
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замполит

24 минуты назад
Кто виноват?По любому 59летняя мочалка?
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Владимир

27 минут назад
Я знал всех, кто находился в семёрке, даже в голове не укладывается... Мои соболезнования родным и близким...
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С

33 минуты назад
Бабам вообще права не выдавать,а пенсильвании ограничить
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