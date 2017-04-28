Липецкая область стала самой дешевой в Черноземье

По итогам первого квартала Липецкая область остается лидером по количеству самых низких цен на продукты питания в Черноземье среди наблюдаемых.

Звание «самых дорогих» разделили Воронежская и Тамбовская области — в первой оказались самые дорогие мясные и молочные продукты (кроме молока), во второй — овощи, фрукты и некоторые крупы.

Так, в Липецкой области на начало апреля оказались самые дешевые свинина, вареная колбаса, подсолнечное масло, пшено, гречка, яйца, вермишель ржаной хлеб, лук, и яблоки. В список самых дорогих уже не в первый раз попал лишь один продукт — молоко, сообщает Липецкстат.

Стоимость литра молока составила 49,46 рубля, тогда как в Белгородской области средняя цена на молоко была всего 43,08 рублей. При том, в Тамбовской области, которая по данному показателю была на втором месте, литр молока оказался дешевле всего на 1 копейку (49,45 рублей)

Килограмм свинины(кроме бескостного мяса) в среднем стоил — 214,60 рубля против 242,73 в Воронежской области. Вареная колбаса в нашем регионе стоила 291,82 рублей за килограмм, в Воронежской области — 306,68 рубля. Литр подсолнечного масла в Липецкой области стоил 83,92 рублей, в Тамбовской — 94,18. . Крупы и макаронные изделия отличались по стоимости от 3,5 до 11 рублей, овощи — от почти 2 рублей (лук) до 6,5 рублей (яблоки).

Стоимость литра водки в Липецкой области составила 551,31 рублей. Дешевле всего водка обойдется белгородскому покупателю — 536,98 рублей за литр, дороже всего в Воронежской области (658,11 рубля за литр).