Липчан призывают принять участие в акции «Семья Победы»

Любой желающий может прислать историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну.

Как сообщает департамент образования Липецка, в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования чувства сопричастности граждан к историческим событиям периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на образовательном культурно-просветительском портале «Отчество.ру» создан раздел «Семья Победы».

Любой желающий липчанин может прислать историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну. К учасию в акции призывают образовательные учреждения Липецка.

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