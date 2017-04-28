Общество

57 минут назад

Липчан призывают принять участие в акции «Семья Победы»

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#День Победы #9 мая
Липчан призывают принять участие в акции «Семья Победы»

Любой желающий может прислать историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну.

Как сообщает департамент образования Липецка, в целях патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования чувства сопричастности граждан к историческим событиям периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на образовательном культурно-просветительском портале «Отчество.ру» создан раздел «Семья Победы».

Любой желающий липчанин может прислать историю своих родных и близких, которые пережили Великую Отечественную войну. К учасию в акции призывают образовательные учреждения Липецка.

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#День Победы #9 мая

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