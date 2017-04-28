Липчане успешно дебютировали в турнире Союза ММА, который возглавляет Федор Емельяненко (ФОТО)

Один из наших земляков вошел в сборную страны, второй – получил приз «За волю к победе».

Спортсмены федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Липецкой области успешно дебютировали на первенстве ЦФО РФ, которое проводилось под эгидой Союза ММА России, возглавляемого легендарным бойцом Федором Емельяненко.

В городе Обнинск Калужской области из троих липецких бойцов двое завоевали медали.

В весе до 77,1 кг «бронзовым» призером стал Сергей Хомутков, который с минимальным преимуществом уступил в бою за выход в финал по очкам ярославскому бойцу. Тем не менее, мастерство и бескомпромиссный настрой на победу липчанина отметил организатор турнира, который по итогам соревнований вручил Сергею специальный приз «За волю к победе».

В весовой категории до 84 кг «серебряную» медаль завоевал Вадим Зуев, неоднократный победитель Всероссийских и международных соревнований по различным видам полноконтактных единоборств. Благодаря этому «серебру» спортсмен вошел официально в состав сборной команды России для участия в Кубке страны в ноябре этого года.

Оба спортсмена тренируются во дворце спорта «Динамо» в Школе боевых искусств Игоря Воротынцева.





