На окраине Липецка сбили дачницу

У женщины травмирована нога.

В Липецке у остановки "Завод Центролит" автомобиль "ВАЗ-2106" сбил женщину, возвращавшуюся с дачного участка.



По словам очевидцев аварии, три дачницы переходили дорогу. Перед ними остановились автомобили одного ряда, а из-за них вылетел "ВАЗ".



Машина наехала на одну из женщин. Ее осмотрели врачи "скорой" - у пострадавшей травмирована нога.

