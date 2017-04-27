Происшествия
сегодня, 17:20
На окраине Липецка сбили дачницу
У женщины травмирована нога.
В Липецке у остановки "Завод Центролит" автомобиль "ВАЗ-2106" сбил женщину, возвращавшуюся с дачного участка.
По словам очевидцев аварии, три дачницы переходили дорогу. Перед ними остановились автомобили одного ряда, а из-за них вылетел "ВАЗ".
Машина наехала на одну из женщин. Ее осмотрели врачи "скорой" - у пострадавшей травмирована нога.
По словам очевидцев аварии, три дачницы переходили дорогу. Перед ними остановились автомобили одного ряда, а из-за них вылетел "ВАЗ".
Машина наехала на одну из женщин. Ее осмотрели врачи "скорой" - у пострадавшей травмирована нога.
Факт