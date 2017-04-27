Происшествия

сегодня, 17:20

На окраине Липецка сбили дачницу

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#авария #ДТП
На окраине Липецка сбили дачницу

У женщины травмирована нога.

В Липецке у остановки "Завод Центролит" автомобиль "ВАЗ-2106" сбил женщину, возвращавшуюся с дачного участка.

По словам очевидцев аварии, три дачницы переходили дорогу. Перед ними остановились автомобили одного ряда, а из-за них вылетел "ВАЗ".

Машина наехала на одну из женщин. Ее осмотрели врачи "скорой" - у пострадавшей травмирована нога.
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#авария #ДТП

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