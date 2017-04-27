Спорт

20 минут назад

Жесткое видео. Бой за бронзу липецкого рукопашника Михаила Дриновского в чемпионате МВД России (18+)

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#Рукопашный бой #Дриновский
Жесткое видео. Бой за бронзу липецкого рукопашника Михаила Дриновского в чемпионате МВД России (18+)

К концу поединка кровью истекали оба спортсмена.

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Канал «Единоборец ТВ» включил в число лучших боев завершившегося в Анапе чемпионата МВД России по рукопашному бою поединок за 3-е место в весовой категории до 80 кг, в котором встречались липчанин Михаил Дриновский (в красном шлеме) и москвич Игорь Никулин.

Бой получился бескомпромиссным и жестким – не случайно после его завершения лица были разбиты у обоих спортсменов. А зал проводит бойцов громкими аплодисментами. Решением судей победа досталась нашему земляку Дриновскому, получившему медаль за 3-е место, которая, по его собственным словам, досталась ему очень непросто.

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- Жив и слава Богу, - нашел в себе силы пошутить Михаил после церемонии награждения

Дриновский провел в Анапе 7 тяжелейших боев, в шести из которых вышел победителем.

- Это мой седьмой бой, - рассказал GOROD48 о поединке, который вы можете посмотреть на видео, - Силы оставалось все меньше, дрался на «морально-волевых». Соперник проводил свой шестой поединок, мы дрались за «бронзовую» награду. Бой длился полные 12 минут, трижды его останавливали, поскольку в моего оппонента никак не переставала идти кровь из разбитого носа. В итоге выиграл по очкам – 6:5. Хочу отдельно поблагодарить своих друзей, брата-близнеца, спортсменов сборной Липецкой области, которые поддерживали меня и в этом бою возле ковра, и на протяжении всего турнира. Отдельная благодарность тренеру Сергею Шушпанову, мастеру спорта по дзюдо и самбо, который вкладывает в своих воспитанников не просто мастерство, а всю свою душу.

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Брат Александр всегда поддерживает Михаила. Рядом (и на верхнем фото) ученик Дриновского Сергей Мальцев, "серебряный" призер чемпионата МВД.

Михаил Дриновский – известнейший липецкий боец, а с недавних пор и руководитель вновь созданной в Липецке Региональной общественной организации «Федерация Комплексных Единоборств «бои без правил», которая уже провела в нашем регионе несколько турниров.

Видео канала «Единоборец ТВ»

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#Рукопашный бой #Дриновский

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