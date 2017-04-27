Скандал в автобусе Липецка попал на видео.

Пользователь видеохостинга Youtube Лёха Кулаков разместил на ресурсе ролик из автобуса. Автор записи утверждает, что скандал в маршрутке произошел в Липецке.



Видео — это запись с камер наблюдения в самом автобусе. Конфликт произошел около 8 утра 31 марта. Одна из пассажирок транспорта начала возмущаться скоростью движения. Женщина была недовольна тем, что автобус слишком медленно едет. Агрессивная пассажирка начала требовать вернуть ей деньги за проезд и упрекать водителя в том, что он "собрал" все светофоры и «зебры». Мужчина за рулем сохранял ледяное спокойствие, а пассажирка автобуса явно встала не с той ноги. Леди потребовала данные перевозчика и вслух прочитала номер телефона, совпадающий с контактными данными департамента транспорта мэрии Липецка.





В итоге конфликт завершился тем, что женщина покинула салон автобуса с угрозами в адрес водителя: «Скотина, тварь поганая! Я тебя найду!».