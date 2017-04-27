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«Скотина, тварь поганая! Я тебя найду!»

29 2305
#конфликт #автобус
5
«Скотина, тварь поганая! Я тебя найду!»

Скандал в автобусе Липецка попал на видео.

Пользователь видеохостинга Youtube Лёха Кулаков разместил на ресурсе ролик из автобуса. Автор записи утверждает, что скандал в маршрутке произошел в Липецке.

Видео — это запись с камер наблюдения в самом автобусе. Конфликт произошел около 8 утра 31 марта. Одна из пассажирок транспорта начала возмущаться скоростью движения. Женщина была недовольна тем, что автобус слишком медленно едет. Агрессивная пассажирка начала требовать вернуть ей деньги за проезд и упрекать водителя в том, что он "собрал" все светофоры и «зебры». Мужчина за рулем сохранял ледяное спокойствие, а пассажирка автобуса явно встала не с той ноги. Леди потребовала данные перевозчика и вслух прочитала номер телефона, совпадающий с контактными данными департамента транспорта мэрии Липецка.


В итоге конфликт завершился тем, что женщина покинула салон автобуса с угрозами в адрес водителя: «Скотина, тварь поганая! Я тебя найду!».
29 2305
#конфликт #автобус
5

Комментарии (29)

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...

3 минуты назад
наблюдала как такая мадам подстриглась в парикмахерской а деньги платить отказывалась, ссылалась на то, что ей сделали не ту прическу, хотя прическа была именно та, пришлось вмешаться, деньги она оплатила. Мораль - тетки кидалки- они везде- не так стригут, ни так везут, ни так лечат.. Хорошо что есть видео и можно обратиться в полицию. Они достали.. Другой вопрос, где она работает- если с клиентами уволить за несоответсвие.
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900-му от водителя

10 минут назад
А водители не люди что ли? Или им нельзя зевать и чесаться? Может и дышать через раз? Или это вы на видео?
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900

12 минут назад
Я понимаю эту женщину, сама не раз сталкивалась с подобной ситуацией. Водитель рулит и одновременно зевает, чешется, глаза полузакрыты . Ещё видимо спит. Уважаемые перевозчики, обратите внимание на режим работы водителей.
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гость

14 минут назад
Липчанка, мне показалось объявляли площадь победы.
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гостья

16 минут назад
Аленький цветочек, и не возрасте дело, а то, что вот такие дамы считают себя королевами , но забывают, что они не владеют королевством и вести бы стоит подобающе...
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гостья

18 минут назад
Аленький цветочек, водителям грубить не буду, но, если меня водитель пошлет, то и в ответ услышит...в этом ролике конечно такого нет
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ааааа

25 минут назад
Она дур а самая натуральная, он вообще то должен ехать со скоростью 60 км./ч, на работу она опаздывает))))
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саша

31 минуту назад
дамы на автобусах не ездят
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Фёдор

34 минуты назад
Дама ходите пешком и не трепите водителю нервы.А по всем больным вопросам к неврологу там найдут причину буйного характера.
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Аленький цветочек

34 минуты назад
Cколько езжу,никогда не слышала грубых слов от водителей автобусов,но от женщин за 45 хамство и не уважение в адрес водителей наблюдаю постоянно.И на грубость водители всегда отвечают вежливо.
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