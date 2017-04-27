В Липецкой области наказали таксистов за отсутствие спецодежды

Госинспекция труда в Липецкой области провела проверки работодателей, осуществляющих перевозки пассажиров.

"В результате проведения надзорно-контрольных мероприятий у ИП Ракулов Д.В. выявлен ряд нарушений требований законодательства об охране труда, в том числе по вопросу прохождения медицинских осмотров водителями автобусов. Также в ООО "Липецкое такси" при проведении аналогичной проверки было выявлено необеспечение водителей специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.



Работодатели привлечены к административной ответственности по соответствующим статьям КоАП. На устранение нарушений выданы предписания", сообщает Госинспекция труда.