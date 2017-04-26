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49 минут назад

Нюшу включили в число «врагов Украины»

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#список #враги #Украина #Нюша
Нюшу включили в число «врагов Украины»

Певица попала в опалу из-за концертов в Крыму.

Российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, попала в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает ТАСС. Согласно данным ресурса, это сделано из-за того, что Нюша в 2016 году посетила Севастополь, а в апреле 2017 года выступила с концертом в Симферополе.

На сайте приводится дата рождения исполнительницы, ссылки на ее страницы в социальных сетях, имена родителей и номера телефонов менеджеров певицы. Нюшу обвиняют в «неоднократном незаконном пересечении государственной границы Украины» и «открытой публичной поддержке агрессии России против Украины».

Помимо этого на сайте опубликована копия обращения украинского телеканала АТР к СБУ, Госпогранслужбе, МИД и Минкульту с просьбой привлечь к ответственности и официально запретить въезд на территорию страны 20 российским артистам: Филиппу Киркорову, Тимати, Сергею Шнурову, Николаю Баскову, Диме Билану и другим.
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#список #враги #Украина #Нюша

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