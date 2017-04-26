В мире
49 минут назад
Нюшу включили в число «врагов Украины»
Певица попала в опалу из-за концертов в Крыму.
Российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, попала в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает ТАСС. Согласно данным ресурса, это сделано из-за того, что Нюша в 2016 году посетила Севастополь, а в апреле 2017 года выступила с концертом в Симферополе.
На сайте приводится дата рождения исполнительницы, ссылки на ее страницы в социальных сетях, имена родителей и номера телефонов менеджеров певицы. Нюшу обвиняют в «неоднократном незаконном пересечении государственной границы Украины» и «открытой публичной поддержке агрессии России против Украины».
Помимо этого на сайте опубликована копия обращения украинского телеканала АТР к СБУ, Госпогранслужбе, МИД и Минкульту с просьбой привлечь к ответственности и официально запретить въезд на территорию страны 20 российским артистам: Филиппу Киркорову, Тимати, Сергею Шнурову, Николаю Баскову, Диме Билану и другим.
На сайте приводится дата рождения исполнительницы, ссылки на ее страницы в социальных сетях, имена родителей и номера телефонов менеджеров певицы. Нюшу обвиняют в «неоднократном незаконном пересечении государственной границы Украины» и «открытой публичной поддержке агрессии России против Украины».
Помимо этого на сайте опубликована копия обращения украинского телеканала АТР к СБУ, Госпогранслужбе, МИД и Минкульту с просьбой привлечь к ответственности и официально запретить въезд на территорию страны 20 российским артистам: Филиппу Киркорову, Тимати, Сергею Шнурову, Николаю Баскову, Диме Билану и другим.