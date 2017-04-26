В России

57 минут назад

Путин готов на снос «хрущевок»

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#снос #закон #Владимир Путин
Путин готов на снос «хрущевок»

Если не будут нарушены право россиян.

Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такого закона о реновации пятиэтажек, который бы гарантировал права граждан.

Как указывают «Ведомости», Владимир Путин не подпишет закон о сносе и перестройке пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать права граждан.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Он, в частности, предполагает, что жители смогут оспорить лишь стоимость предоставляемой квартиры, но не сам факт расселения.
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#снос #закон #Владимир Путин

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