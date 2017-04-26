В России
57 минут назад
Путин готов на снос «хрущевок»
Если не будут нарушены право россиян.
Президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такого закона о реновации пятиэтажек, который бы гарантировал права граждан.
Как указывают «Ведомости», Владимир Путин не подпишет закон о сносе и перестройке пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать права граждан.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Он, в частности, предполагает, что жители смогут оспорить лишь стоимость предоставляемой квартиры, но не сам факт расселения.
Как указывают «Ведомости», Владимир Путин не подпишет закон о сносе и перестройке пятиэтажек в Москве, если он будет нарушать права граждан.
20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Он, в частности, предполагает, что жители смогут оспорить лишь стоимость предоставляемой квартиры, но не сам факт расселения.