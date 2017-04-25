Происшествия
58 минут назад
На обрушившемся складе PepsiCo хранилось 28 миллионов литров сока
14 1406
Сколько именно утекло, пока не выяснили.
Как сообщил GOROD48 Липецкий межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Чурсин, на складе в Лебедяни, где сегодня произошло ЧП, хранилось 28 миллионов литров соковой продукции, большинство из которой оказалось повреждено. Но сколько именно упаковок продукции потеряли целостность и сколько сока утекло сегодня со склада - пока не выяснили: помещение является аварийным, оно оцеплено, доступ людей туда запрещен.
Комплексный химический анализ воды в реке Дон, куда стекал сок, будет проводиться несколькими лабораториями. Ближайшие полноценные данные о результатах исследований воды ждут в понедельник.
Сточные воды с соком стекают в Дон через систему дренажной ливневой канализации. "Лебедянский" имеет право пользования водоемом - право сбрасывать в Дон ливневые дренажные воды, и через эти канализационные коллекторы сегодня и ушла основная часть сока в Дон.
Но экологи говорят о том, что в Дон попадает не сок, а сточные воды, ведь по пути соковая продукция сметала грязь и пыль с городских улиц. В месте попадания сточных вод, ниже и выше по течению сегодня взяли пробы.
Пробы воды в реке Дон также возьмут в Краснинском районе и в Задонском районе Липецкой области и в Воронежской области.
Мониторинг качества природной воды в реке Дон будут проводить в течение нескольких дней, чтобы определить степень загрязнения воды, какой ущерб был нанесен природе. Только после этого будут определены меры отвественности для предприятия-нарушителя.
Управление Росприроднадзора по Липецкой области начало расследование по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение". Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Фото lipprok.ru
Комплексный химический анализ воды в реке Дон, куда стекал сок, будет проводиться несколькими лабораториями. Ближайшие полноценные данные о результатах исследований воды ждут в понедельник.
Сточные воды с соком стекают в Дон через систему дренажной ливневой канализации. "Лебедянский" имеет право пользования водоемом - право сбрасывать в Дон ливневые дренажные воды, и через эти канализационные коллекторы сегодня и ушла основная часть сока в Дон.
Но экологи говорят о том, что в Дон попадает не сок, а сточные воды, ведь по пути соковая продукция сметала грязь и пыль с городских улиц. В месте попадания сточных вод, ниже и выше по течению сегодня взяли пробы.
Пробы воды в реке Дон также возьмут в Краснинском районе и в Задонском районе Липецкой области и в Воронежской области.
Мониторинг качества природной воды в реке Дон будут проводить в течение нескольких дней, чтобы определить степень загрязнения воды, какой ущерб был нанесен природе. Только после этого будут определены меры отвественности для предприятия-нарушителя.
Управление Росприроднадзора по Липецкой области начало расследование по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение". Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Фото lipprok.ru
14 1406
Предприятие молодое
несун
От америкосов
пейте соки будете здоровы
Гость
Гость
сок это яд для оргазму
Гость
Тю
вау