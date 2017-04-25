На обрушившемся складе PepsiCo хранилось 28 миллионов литров сока

Сколько именно утекло, пока не выяснили.

Как сообщил GOROD48 Липецкий межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Чурсин, на складе в Лебедяни, где сегодня произошло ЧП, хранилось 28 миллионов литров соковой продукции, большинство из которой оказалось повреждено. Но сколько именно упаковок продукции потеряли целостность и сколько сока утекло сегодня со склада - пока не выяснили: помещение является аварийным, оно оцеплено, доступ людей туда запрещен.



Комплексный химический анализ воды в реке Дон, куда стекал сок, будет проводиться несколькими лабораториями. Ближайшие полноценные данные о результатах исследований воды ждут в понедельник.



Сточные воды с соком стекают в Дон через систему дренажной ливневой канализации. "Лебедянский" имеет право пользования водоемом - право сбрасывать в Дон ливневые дренажные воды, и через эти канализационные коллекторы сегодня и ушла основная часть сока в Дон.



Но экологи говорят о том, что в Дон попадает не сок, а сточные воды, ведь по пути соковая продукция сметала грязь и пыль с городских улиц. В месте попадания сточных вод, ниже и выше по течению сегодня взяли пробы.



Пробы воды в реке Дон также возьмут в Краснинском районе и в Задонском районе Липецкой области и в Воронежской области.



Мониторинг качества природной воды в реке Дон будут проводить в течение нескольких дней, чтобы определить степень загрязнения воды, какой ущерб был нанесен природе. Только после этого будут определены меры отвественности для предприятия-нарушителя.



Управление Росприроднадзора по Липецкой области начало расследование по части 4 статьи 8.13 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение". Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.



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