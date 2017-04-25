Происшествия

58 минут назад

На обрушившемся складе PepsiCo хранилось 28 миллионов литров сока

14 1406
#обрушение склада Pepsico
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На обрушившемся складе PepsiCo хранилось 28 миллионов литров сока

Сколько именно утекло, пока не выяснили.

Как сообщил GOROD48 Липецкий межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Чурсин, на складе в Лебедяни, где сегодня произошло ЧП, хранилось 28 миллионов литров соковой продукции, большинство из которой оказалось повреждено. Но сколько именно упаковок продукции потеряли целостность и сколько сока утекло сегодня со склада - пока не выяснили: помещение является аварийным, оно оцеплено, доступ людей туда запрещен.

Комплексный химический анализ воды в реке Дон, куда стекал сок, будет проводиться несколькими лабораториями. Ближайшие полноценные данные о результатах исследований воды ждут в понедельник. 

Сточные воды с соком стекают в Дон через систему дренажной ливневой канализации. "Лебедянский" имеет право пользования водоемом -  право сбрасывать в Дон ливневые дренажные воды, и через эти канализационные коллекторы сегодня и ушла основная часть сока в Дон. 

Но экологи говорят о том, что в Дон попадает не сок, а сточные воды, ведь по пути соковая продукция сметала грязь и пыль с городских улиц. В месте попадания сточных вод, ниже и выше по течению сегодня взяли пробы. 

Пробы воды в реке Дон также возьмут в Краснинском районе и в Задонском районе Липецкой области и в Воронежской области.

Мониторинг качества природной воды в реке Дон будут проводить в течение нескольких дней, чтобы определить степень загрязнения воды, какой ущерб был нанесен природе. Только после этого будут определены меры отвественности для предприятия-нарушителя. 

Управление Росприроднадзора по Липецкой области начало расследование по части 4 статьи 8.13  Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение".  Санкции данной статьи предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Фото lipprok.ru


14 1406
#обрушение склада Pepsico
3

Комментарии (14)

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Предприятие молодое

47 секунд назад
Но до какой же степени там все расхлябано,что такое происходит.Да и областного контроля за Лебедянью нет вообще,убогий уголок Липецкой области,где нет порядка.
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несун

6 минут назад
На Yotube есть видео как Пепси кола разьедает сырое мясо. Так что цех мог рухнуть от испарений, которые разрушили несущий каркас
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От америкосов

11 минут назад
России одно зло,весь мир учат как жить,а сами ангар не могу построить,криворукие уроды!
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пейте соки будете здоровы

15 минут назад
сок навено разьел опоры и рухнул склад
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Гость

18 минут назад
сок это яд для оргазму, ну лично у меня и моих знакомых с этим проблем не возникает! Обратитесь к врачу, дело явно не в соке!
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Гость

20 минут назад
Воронья слободка, да, и пожертвовали жизнями людей! Хватит нести чушь, идите и работайте! А то, видимо, вам делать нечего, вот и сказочки придумываете!
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сок это яд для оргазму

22 минуты назад
гостью- не какой не пьем
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Гость

23 минуты назад
Предприятие полное дерьмо,на нем еже половина Липецкой области переработало.Для Лебедяни помощи от него никакой,таких хреновых дорог и инфраструктуры нет больше нигде.На предприятии тотальный контроль,на все работы наряд-допуски ,вход строго по пропускам с фотографией,ходить только по зебрам,курить строго в отведенных местах.А как оказалось весь этот контроль ПОЛНОЕ ФУФЛО!От америкашек хорошего не жди,все их дерьмо теперь попадет в водозаборы,почему мы должны травиться из-за этих уродов?
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Тю

23 минуты назад
Как будто нефть разлилась, тоже мне проблему нашли. Проблема только у завода. Столько продукции потерять. Ну и выяснить надо, что за горе строители строили этот склад
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вау

23 минуты назад
теперь колорадского жука в Лебедяни не надо будет травить,сам издохнет
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