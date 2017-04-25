Общество

сегодня, 16:06

Липецкая епархия получила в дар бывший кинотеатр и школу

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#епархия #муниципальное имущество
Липецкая епархия получила в дар бывший кинотеатр и школу

Сегодня решение передать принадлежащие городу здания Липецкой епархии Русской Православной Церкви приняли депутаты горсовета на заседании очередной сессии.

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, речь идет о помещении на улице Ушинского, которое сейчас занимает православный культурный центр «Экклезиаст», а также о здании на улице Детской, в котором размещается Духовное училище. Этими строениями Липецкая епархия пользовалась последние 10 лет.

Ранее в здании на улице Ушинского работал кинотеатр, а на улице Детской располагалась общеобразовательная школа.

2 649
#епархия #муниципальное имущество

Комментарии (2)

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влипецкепить

сегодня, 16:38
да чета уже на каждом углу церковные лавки пора уже как с желто-зелеными палатками
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Сельповский мерин.

сегодня, 16:25
А вы слуги народа спросили у народа разрешения ? Или вы вобще Рамсы перепутали ушлепка . 2017. Сто лет революци помните об этом . Мы скоро будим вас немного вешать веревкой.
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