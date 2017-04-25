Липецкая епархия получила в дар бывший кинотеатр и школу

Сегодня решение передать принадлежащие городу здания Липецкой епархии Русской Православной Церкви приняли депутаты горсовета на заседании очередной сессии.

Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, речь идет о помещении на улице Ушинского, которое сейчас занимает православный культурный центр «Экклезиаст», а также о здании на улице Детской, в котором размещается Духовное училище. Этими строениями Липецкая епархия пользовалась последние 10 лет.

Ранее в здании на улице Ушинского работал кинотеатр, а на улице Детской располагалась общеобразовательная школа.