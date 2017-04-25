Общество

сегодня, 10:10

Из-за ремонта дорог движение в Липецке затруднено

6 882
#дорожные работы
Из-за ремонта дорог движение в Липецке затруднено

Движение транспорта сегодня затруднено на кольцевой развязке Папина – Неделина в районе Центрального рынка. Как сообщили в управлении главного смотрителя города, днем подрядная организация будет снимать здесь верхний слой асфальта, в ночное время – укладывать новое покрытие.

Предполагается, что полностью работы на этом участке строители успеют завершить до четверга 26 апреля. В ведомстве приносят извинения липчанам за доставленные неудобства и просят водителей выбирать альтернативные маршруты. Вчера работы велись на отрезке улицы Неделина – между улицами Циолковского и Папина. Участок полностью сфрезеровали, а ночью уложили новый асфальт по всей площади. По этой причине до утра дорога была закрыта для движения. Оно было восстановлено лишь в 9 часов. Из-за ямочного ремонта дорог движение будет затруднено на улицах Советской, Первомайской, Ленина, Циолковского – от КТЗ до Космонавтов. Капитальный ремонт ведется на Ангарской (укладывают выравнивающий слой асфальта), на кольцевой развязке ЛТЗ , по улице 9 Мая, где сегодня планируют приступить к фрезерованию, на проспекте 60 лет СССР (идет демонтаж старых бордюров) и на улице Терешковой в районе магазина «Мол» – ведутся подготовительные работы.
6 882
#дорожные работы

Комментарии (6)

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Макс

6 минут назад
Не пойму, что за фотка. Задонск чтоли?
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Игорь

12 минут назад
Житель, Сын Олега Петровича
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1

15 минут назад
"Вчера работы велись на отрезке улицы Неделина – между улицами Циолковского и Папина" так и не поняла, где же этот отрезок...
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Житель

36 минут назад
Подскажите, а что кто из руководства региона купил бордюрный заводик? С чего это весь бордюр в Липецке подорвали, вырыв траншеи?
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гость2

37 минут назад
Гость, никаких нестыковок, они же год не указали)
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Гость

41 минуту назад
четверг - 27 апреля))) уже нестыковочка))
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