Из-за ремонта дорог движение в Липецке затруднено

Движение транспорта сегодня затруднено на кольцевой развязке Папина – Неделина в районе Центрального рынка. Как сообщили в управлении главного смотрителя города, днем подрядная организация будет снимать здесь верхний слой асфальта, в ночное время – укладывать новое покрытие.

Предполагается, что полностью работы на этом участке строители успеют завершить до четверга 26 апреля. В ведомстве приносят извинения липчанам за доставленные неудобства и просят водителей выбирать альтернативные маршруты. Вчера работы велись на отрезке улицы Неделина – между улицами Циолковского и Папина. Участок полностью сфрезеровали, а ночью уложили новый асфальт по всей площади. По этой причине до утра дорога была закрыта для движения. Оно было восстановлено лишь в 9 часов. Из-за ямочного ремонта дорог движение будет затруднено на улицах Советской, Первомайской, Ленина, Циолковского – от КТЗ до Космонавтов. Капитальный ремонт ведется на Ангарской (укладывают выравнивающий слой асфальта), на кольцевой развязке ЛТЗ , по улице 9 Мая, где сегодня планируют приступить к фрезерованию, на проспекте 60 лет СССР (идет демонтаж старых бордюров) и на улице Терешковой в районе магазина «Мол» – ведутся подготовительные работы.