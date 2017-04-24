В Чаплыгинском районе продавали подозрительное пиво

Продавца оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Прокуратура Чаплыгинского района провела проверку по сообщению гражданина о нарушении индивидуальным предпринимателем действующего законодательства при реализации алкогольной продукции.

Установлено, что в складском помещении торгового павильона в с. Колыбельское находилась алкогольная продукция, а именно бутылочное пиво, на которое отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие легальность его производства и оборота.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещается розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов.

В связи с допущенным нарушением закона в отношении индивидуального предпринимателя прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.2 ст.14.16 КоАП РФ «Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов».

На основании акта прокурорского реагирования виновное арбитражный суд оштрафовал виновного в размере 10 тыс. рублей.



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