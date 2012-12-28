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В мире
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29 минут назад
Танкер с нефтью подорвался на мине в Ормузском проливе
Неизвестный снаряд попал в нефтяной танкер в Ормузском проливе, в результате судно получило повреждения.
«Танкер, перевозивший 750 тысяч баррелей нефти, проигнорировав предупреждения военно-морских сил КСИР, попытался пройти по неразрешенному маршруту, в результате чего подорвался на морской мине. Произошли взрыв и сильный пожар», — говорится в заявлении, опубликованном агентством Tasnim. По его данным, это уже третий танкер, подорвавшийся 11 октября на морской мине в Ормузском проливе.
Отмечается, что столкновение произошло на выходе из Ормузского пролива. Согласно КСИР, танкер отключил свои навигационные системы и шел по несогласованному с Ираном маршруту, — сообщает РИА Новости.
Представитель КСИР Хосейн Мохеби 9 сентября заявлял, что Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, для прохода по ней суда должны координироваться с Тегераном. Он отмечал, что любое судно, проходящее по этой зоне, будет подвергаться санкциям, если не согласовывает свой проход с Тегераном.
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