Общество
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сегодня, 10:29
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Беби-картофель по недетской цене
Итоги недели: цены.
Наша корзина дорогих продуктов также подрожала — на 210 рублей. В основном за счет свинины.
Еще на прошлой неделе мы обратили внимание на дорожающие куры. На этой неделе во всех магазинах, которые мы посещаем, куры стоили дороже 200 рублей.
В сезон варений вырос спрос на сахар. В одном из магазинов при покупке более пяти килограммов цена на него выше.
В этом же магазине мы не нашли соли и картофеля. Даже немного забеспокоились. Поставщики продуктов уже попросили их не штрафовать за срыв поставок, из-за сложностей с бензином.
— Проблем с доставкой продуктов в Липецкой области не зафиксировано. С солью, скорее, небольшая проблема в конкретном магазине. Перебои с картофелем из-за того, что перешли на молодой картофель, а в Краснодаре сейчас дожди — начнут копать и привезут, — успокоила GOROD48 региональный министр торговли и ценовой политики Елена Мещерякова.
Во всех «наших» магазинах лук уже дороже 60 рублей за килограмм. В прошлом году в это время его можно было купить по 50 рублей.
На Центральном рынке появилась свежая морковь. За пучок просят 50 рублей.
А рядом на прилавке картофель нового урожая. Как сказали бы хозяйки: «размером с горох». Но стоит килограмм этого «гороха» 100 рублей!
— Неужели покупают?
— Еще как! Это беби-картофель. Его рестораны любят покупать, — ответила продавщица.
Крупный дешевый картофель здесь можно купит по 50 рублей за килограмм.
На рынке появились местные кабачки, и отнюдь не по бросовым ценам — 100 рублей за килограмм.
— Что же так дорого?
— Откуда я знаю? Все по 100 рублей продают, и я тоже! — сказала нам продавщица.
Мы нашли кабачки по 50 рублей, но это тоже далеко до «отдам даром в хорошие руки!»
Клубника уже сходит, поэтому цены на нее выросли. Зато снижается цена на малину — у нее сейчас сезон. Она стоит даже дешевле, чем черная смородина.
Из привозных ягод на базаре больше всего черешни. Покупать ее выгоднее в рядах, которые находятся в глубине, в сторону рынка «Спутник».
— Можно ягодку попробовать?
— Зачем одну, бери пять! — предлагает щедрый продавец. В прошлом году за пробу требовали 10 рублей.
На рынке черешню продают, в среднем, по 250-350 рублей за килограмм. А в магазинах (если невнимательно посмотреть на ценник) можно купить дороже 1000 рублей за кило!
Зато цены на абрикосы в магазинах вполне могут конкурировать с рыночными. Но выбор на рынке, конечно, больше.
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