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Общество
774
сегодня, 10:29
17

Беби-картофель по недетской цене

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю подорожала на 59 рублей 4 копейки. Прибавили в цене мясо индейки и кур, а в одном из магазинов перестали продавать очень дешевые яйца по 30 штук.



Наша корзина дорогих продуктов также подрожала — на 210 рублей. В основном за счет свинины.



Еще на прошлой неделе мы обратили внимание на дорожающие куры. На этой неделе во всех магазинах, которые мы посещаем, куры стоили дороже 200 рублей.



В сезон варений вырос спрос на сахар. В одном из магазинов при покупке более пяти килограммов цена на него выше.



В этом же магазине мы не нашли соли и картофеля. Даже немного забеспокоились. Поставщики продуктов уже попросили их  не штрафовать за срыв поставок, из-за сложностей с бензином.

— Проблем с доставкой продуктов в Липецкой области не зафиксировано. С солью, скорее, небольшая проблема в конкретном магазине. Перебои с картофелем из-за того, что перешли на молодой картофель, а в Краснодаре сейчас дожди — начнут копать и привезут, — успокоила GOROD48 региональный министр торговли и ценовой политики Елена Мещерякова.

Во всех «наших» магазинах лук уже дороже 60 рублей за килограмм. В прошлом году в это время его можно было купить по 50 рублей.



На Центральном рынке появилась свежая морковь. За пучок просят 50 рублей.



А рядом на прилавке картофель нового урожая. Как сказали бы хозяйки: «размером с горох». Но стоит килограмм этого «гороха» 100 рублей!

— Неужели покупают?

— Еще как! Это беби-картофель. Его рестораны любят покупать, — ответила продавщица.

Крупный дешевый картофель здесь можно купит по 50 рублей за килограмм.

На рынке появились местные кабачки, и отнюдь не по бросовым ценам — 100 рублей за килограмм.



— Что же так дорого?

— Откуда я знаю? Все по 100 рублей продают, и я тоже! — сказала нам продавщица.

Мы нашли кабачки по 50 рублей, но это тоже далеко до «отдам даром в хорошие руки!»

Клубника уже сходит, поэтому цены на нее выросли. Зато снижается цена на малину — у нее сейчас сезон. Она стоит даже дешевле, чем черная смородина.

Из привозных ягод на базаре больше всего черешни. Покупать ее выгоднее в рядах, которые находятся в глубине, в сторону рынка «Спутник».



— Можно ягодку попробовать?

— Зачем одну, бери пять! — предлагает щедрый продавец. В прошлом году за пробу требовали 10 рублей.

На рынке черешню продают, в среднем, по 250-350 рублей за килограмм. А в магазинах (если невнимательно посмотреть на ценник) можно купить дороже 1000 рублей за кило!

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Зато цены на абрикосы в магазинах вполне могут конкурировать с рыночными. Но выбор на рынке, конечно, больше.

цены
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Комментарии (17)

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Как гость
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10 минут назад
Продукты стали беби по космическим ценам.Скоро будем покупать полпомидора в упаковке...
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Ответ
12 минут назад
1, а коммунальные услуги вы платить будете? А детей в школу собирать вы тоже будете? За свет - картошкой, ребенку вместо одежды кабачковые туфли. Ну напишут же ересь! Зачем работаете?
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48.
16 минут назад
Что вы хотели бензин по Американским ценам а зарплата и пенсии по нищенским российским . В Америке пособие по безработицы выше пенсии среднего россиянина отработавшего Болие 40 лет на государство .
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1
22 минуты назад
Вывод. Зачем работать, если зарплата не позволяет оплатить огородную продукцию?
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Экономист
25 минут назад
Опять колхозники радуются повышенным ценам на свой товар. До вас пока не дошло, но и до вас дойдет. А то придется государству даром часть урожая отдавать. Или налог на землю повысят до такой отметки, что сами свою землю бросите. Бензина не будет, перейдёте на косы ручные. Лопаты не будет, будете рыть руками и палками. Только глупец может радоваться высоким ценам.
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Гость
9 минут назад
Да никто и не радуется.Просто берите землю и обрабатывайте и выращивайте свой урожай.А не у спекулянтов покупайте.
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Водила
40 минут назад
Цены нереальные на все. Все огородами заниматся не могут. Работают. Пенсионеры только могут. Да и то не все хотят. Мои предки огород не хотят. В молодости устали на нём.
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ГОСТЬ53
34 минуты назад
Дело не в лености, а здоровье, наверное, не позволяет. Огород это физический труд. Ноги- спины больные, да тазобедренные суставы.
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Гость
42 минуты назад
А нам всё равно что там у Вас дорожает.На дачах ,своё,домашнее.
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кит
55 минут назад
Как то ''неожиданно '' подорожали обе корзины ! Беби -картофель ! Рестораны ! Раньше поросятам давали !Кстати,разлюбил малину,после нее полчаса зубы от семечек чистишь !Ну и про сахар! Сегодня был в Пятерке не купил ! На полках -пусто ! А когда выходил ,то на выходе целый поддон с сахаром стоял в зеленой упаковке. А в остальном лучше,чем могло быть
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Товарищ из телевизора
57 минут назад
Жить стало лучше жить стало веселей! А дальше будет еще веселей
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телевизор
35 минут назад
С каждым днем все радостнее жить !
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Скрэмбл
58 минут назад
Сколько стоит яйцо в магните
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