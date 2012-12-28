Всего за 20 000 рублей 42-летняя липчанка фиктивно записала четверых иностранцев отцами своих детей
Происшествия
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вчера, 14:11
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Липчанина обманул приятель из Петербурга: исчезли два миллиона рублей
Житель Липецка попросил знакомого купить ему снегоход, а тот исчез, получив деньги.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и задержали 45-летнего приятеля липчанина. Он признался, что уже потратил полученные деньги, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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