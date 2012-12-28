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вчера, 14:11
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Липчанина обманул приятель из Петербурга: исчезли два миллиона рублей

Житель Липецка попросил знакомого купить ему снегоход, а тот исчез, получив деньги.

В октябре 2025 года 30-летний липчанин нашёл на сайте объявлений снегоход за два миллиона рублей. Техника находилась в Санкт-Петербурге. Липчанин попросил знакомого петербуржца осмотреть снегокат. Тот подтвердил, что машина стоящая, посоветовал её купить, и липчанин перевёл ему деньги. Но снегохода покупатель так и не дождался. Сначала приятель заявил, что его счета заблокированы и он не может ни заплатить за технику, ни вернуть деньги, а потом перестал отвечать на сообщения. Обманутый мужчина обратился в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и задержали 45-летнего приятеля липчанина. Он признался, что уже потратил полученные деньги, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
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Комментарии (3)

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Как гость
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Виктор
вчера, 14:58
Только полный идиот может доверить свои деньги кому либо
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сокол
вчера, 14:35
переведите мне на карту я вам куплю и снегоход и джип китайский им прочее но это не точно
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Баба Нюра
вчера, 14:35
еще тепло на улице, к зиме объявится на снегоходе
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