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сегодня, 15:59

Иран запретил судоходство в зоне к востоку от Ормузского пролива

Запретный район начинается от порта Чабахар и распространяется на ряд районов в Оманском заливе и Аравийском море. Для прохода по этой зоне суда должны координировать маршрут с Тегераном.

Иран вводит запретную для судоходства зону к востоку от Ормузского пролива, — заявил официальный представитель КСИР Ирана Хосейн Мохеби.

«Любое судно, проходящее через запретную зону Ормузского пролива, будет подвергнуто санкциям», — отметил он.

По данным представителя КСИР, точные координаты зоны будут объявлены отдельно. Она будет начинаться в районе иранского города Чабахар и простираться в часть Оманского залива и Аравийского моря.

В случае прохождения судна через запретную зону ему прекратят предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Ограничения сохранятся даже при последующем проходе такого судна через Ормузский пролив, — пишут «Известия».
Иран
судоходство
Ормузский пролив
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