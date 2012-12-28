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сегодня, 15:59
Иран запретил судоходство в зоне к востоку от Ормузского пролива
Запретный район начинается от порта Чабахар и распространяется на ряд районов в Оманском заливе и Аравийском море. Для прохода по этой зоне суда должны координировать маршрут с Тегераном.
«Любое судно, проходящее через запретную зону Ормузского пролива, будет подвергнуто санкциям», — отметил он.
По данным представителя КСИР, точные координаты зоны будут объявлены отдельно. Она будет начинаться в районе иранского города Чабахар и простираться в часть Оманского залива и Аравийского моря.
В случае прохождения судна через запретную зону ему прекратят предоставлять морские, страховые и вспомогательные услуги. Ограничения сохранятся даже при последующем проходе такого судна через Ормузский пролив, — пишут «Известия».
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