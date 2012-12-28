Иран запретил судоходство в зоне к востоку от Ормузского пролива

Запретный район начинается от порта Чабахар и распространяется на ряд районов в Оманском заливе и Аравийском море. Для прохода по этой зоне суда должны координировать маршрут с Тегераном.