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В России
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30 минут назад
Россияне выиграли первое золото после возвращения на юниорский Гран-при ISU
Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на первом этапе юниорского Гран-при ISU в китайском Сиане, завоевав первое золото после возвращения россиян в международную серию.
Россияне набрали на турнире в китайском Сиане 162,16 балла (63,10 за ритм-танец + 99,06 за произвольный танец). Вторыми стали итальянцы Зоя Бьянки и Даниэль Базиле (154,25; 57,96+96,29), третьими — канадцы Саммер Хомик и Николя Бюлов (143,68; 55,94+87,74).
«Старт волнительный для всех нас, а для ребят вдвойне, потому что они выступали первыми в команде и первыми вообще после перерыва. Они прекрасно понимали, какая ответственность на них лежит, — отметил Горшков. — Зрители принимали отлично. Следующий этап пройдет в Таиланде 3-5 сентября. Поборемся за финал Гран-при».
Фефеловой 14 лет, Валову — 17. Они являются победителями первенства России и финала юниорского Гран-при России.
С сезона-2026/27 Международный союз конькобежцев допустил отечественных фигуристов до международных соревнований в нейтральном статусе, — передает ТАСС.
Российские фигуристы практически не выступали на международных соревнованиях после февраля 2022 года. Исключениями стали выступающие в одиночном катании Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые приняли участие в Олимпиаде в Италии и заняли шестые места.
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