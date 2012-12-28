Россияне выиграли первое золото после возвращения на юниорский Гран-при ISU

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов стали победителями соревнований танцевальных дуэтов на первом этапе юниорского Гран-при ISU в китайском Сиане, завоевав первое золото после возвращения россиян в международную серию.