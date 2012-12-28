Участники РОРП ЛО обсудили работу с персональными данными

Актуальные риски, штрафы и ответственность бизнеса в 2026 году».

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялся круглый стол с руководителем регионального управления Роскомнадзора Анной Моисеевой на тему: «Соблюдение обязательных требований Федерального закона "О персональных данных" N 152-ФЗ. Актуальные риски, штрафы и ответственность бизнеса в 2026 году».Предваряя выступление Анны Моисеевой, директор РОРП ЛО Ольга Митрохина выразила признательность ведомству за открытость диалога с предпринимателями, возможность задать вопросы и получить ответы, так сказать, из первых уст.«В условиях стремительно меняющегося цифрового ландшафта актуальность регулирования персональных данных приобретает особую значимость. Соблюдение обязательных требований Федерального закона "О персональных данных" является критически важным аспектом для всех организаций. В 2026 году появилось несколько важных изменений, которые напрямую касаются работы с данными, сайтами и цифровой инфраструктурой. И сегодня мы обсудим новшества законодательства, чтобы быть во всеоружии», — сказала Ольга Митрохина.Анна Моисеева рассказала предпринимателям о нововведениях и напомнила основные моменты, на которые её ведомство обращает внимание во время работы с операторами персональных данных.Если для работы компании требуются персональные данные сотрудников или клиентов, она является их оператором. В таком случае в организации должны быть назначены ответственный за обработку данных, изданы локальные акты по обработке персональных данных, организованы технические меры защиты, а также периодическое обучение персонала, проведена оценка вреда.Зачастую компании берут согласие на обработку для подстраховки, хотя иногда такие меры избыточны.Обязательно требуется согласие клиента на использование его данных в маркетинговых и рекламных рассылках, при сборе биометрии, передаче данных третьим лицам (с чётким определением круга таких лиц), а также при публикации данных в открытом доступе. При этом каждое согласие должно быть оформлено на отдельном носителе с возможность подтвердить время его получения.Согласие не требуется, если обработка данных необходима для исполнения договора с клиентом, для защиты жизни и здоровья, (когда получение согласия невозможно), для ответов на запросы судов и госорганов, в журналистской и научной деятельности (без нарушения прав).Особо Анна Моисеева подчеркнула растущую тенденцию на обработку биометрических данных. Если на предприятии введён биометрический пропуск, то сотрудник вправе отказаться, и ему обязан быть предоставлен альтернативный способ прохода.Если человек отозвал ранее данное согласие, в организации создаётся комиссия, которая производит уничтожение данных с обязательным составлением акта об уничтожении. В случае если уничтожить их в течение 10 дней невозможно, они блокируются и уничтожаются в течение полугода. Организация обязана сохранять информацию об удалении данных для подтверждения в возможных судебных разбирательствах.Закон «О персональных данных» не распространяется на архивное делопроизводство.При наличии видеокамер на предприятии сотрудников и посетителей необходимо предупредить о наличии видеосъемки (например, табличкой при входе), а также иметь локальные документы о порядке применения видеонаблюдения в организации, разъясняющие цели их установки, порядок хранения и использования.Роскомнадзор проводит несколько типов контрольно-надзорных мероприятий: плановые и внеплановые проверки, обязательные профилактические визиты, а также проверки без взаимодействия с юридическим лицом.Внеплановые проверки могут проводиться при выявлении факта нарушения по поручению вышестоящих органов, или при согласовании с прокуратурой.Плановые проверки проводятся из учета категории риска организации. На территории Липецкой области на данный момент нет объектов высокой категории риска в области персональных данных (тех, у кого ранее были выявлены нарушения, влияющие на отнесение к высокий риск), поэтому в 2026г. Плановые проверки ведомством не проводились.Профилактические визиты проводятся дистанционно, с использованием сервиса МП «Инспектор». Предприятие получает уведомление о таком визите через «Госуслуги» и подключается к ведомству через мобильное приложение. Для удобства компаний при проведении профилактического визита доступ к системе должен быть не только у руководителя, но и у сотрудника, отвечающего за персональные данные, для этого сотрудника необходимо добавить в организацию на Госуслугах.Мероприятия без взаимодействия с юридическим лицом инициируются ведомством. Ежеквартально проверяется не менее 120 сайтов определённых категорий (например, интернет-магазинов, медучреждений, образовательных организаций, парикмахерских, туроператоров, фитнес-центров, предприятий общепита, ЖКХ и т.д.).Сотрудник Роскомнадзора произвольно выбирает сайты по категориям и проверяет их через систему с использованием искусственного интеллекта. Она выявляет маркеры нарушений, которые затем проверяет человек. При обнаружении нарушений владельцу сайта направляется требование об их устранении; игнорирование влечёт составление протокола.Одно из новых требований — авторизация на сайте должна быть подтверждена через сотовый телефон, «Госуслуги» или иную систему, которая обеспечивает авторизацию пользователей сайтов в соответствии с требованиями закона (ч. 10 ст. 8 №149-ФЗ). Авторизация только по электронной почте больше не считается подтверждённой.Анна Моисеева предостерегла бизнесменов от использования чатов для передачи документов и персональных данных. Также не рекомендуется загружать их на платформы с использованием искусственного интеллекта для анализа.Доступ третьих лиц к данным на бумажных носителях должен быть исключён. Роскомнадзор уже рассматривал случаи, когда сотрудники оставляли документы с персональными данными на столе в открытом доступе и его фотографировали и распространяли иные лица, не имеющие доступа к персональным данным.«Наша встреча с Роскомнадзором обусловлена прежде всего тем, что требования к обработке персональных данных ужесточаются. Персональные данные — это большая ответственность, а учитывая изменения в законодательстве, расставленные на круглом столе акценты, крайне полезны. Участники Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области - это социально ответственный бизнес, организации различных сфер экономики — от медицины до промышленности, соблюдающие законодательство. В современном мире, где информация играет ключевую роль, безопасность персональных данных становится неотъемлемой частью репутации бизнеса, — подвела итоги круглого стола директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.