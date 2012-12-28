Победа 19:0 и 7-е место в Кубке России

Липецкая команда пошумела в регби-7

Свою первую победу подопечные Сергея Бабкина одержали под занавес игрового дня над столичным МГТУ, выступающим в Высшей лиге: проигрывали 0:5, но перевернули матч и добились успеха – 26:12. Молодой Кирилл Крылов занес две попытки в течение одной минуты!









Тренер липецкой команды Сергей Бабкин

В Кубке России по регби-7 в подмосковном Монино липецкая команда заняла итоговое 7-е место.Стартовый матч у РК «Липецк» пошёл не по плану: наши парни не реализовали большое игровое преимущество над «Балтийским штормом» из Калининграда, а за две минуты до конца встречи позволили соперникам реализовать чуть ли не единственную попытку, итог – 0:5. В концовке матча наши проиграли и новосибирской «Сибири» – 5:7, а затем попали под столичное «Динамо», которое катком прокатывалось по соперникам – -0:48.В группе «B» липчане заняли четвёртое место и на следующий день играли в мини-турнире за 5-8-е места. Здесь «Липецк» уступил питерской «Заставе-7» — 0:33, а в матче за 7-е место взяли реванш у «Сибири» – 19:0!В финале Кубка России «Динамо» не оставило шансов сборной Татарстана — 26:0, а «бронзу» завоевала краснодарская «Кубань», вырвав победу у «Балтийского шторма» –14:12.Приз лучшего игрока Кубка в рядах липчан получил Кирилл Крылов. Отрадным фактом стоит считать и дебют в составе РК «Липецк» трех молодых воспитанников липецкого регби Ивана Ролдугина, Сергея Кузнецова и Георгия Семененкова.1-2 августа, РК «Липецк» под флагом сборной Липецкой области выступит в Спартакиаде народов России, которая с участием 15-ти команд состоится в Казани.