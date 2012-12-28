Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Происшествия
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сегодня, 15:38
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Автомеханик взял за ремонт «БМВ» 85 000 рублей, но к работе так и не приступил
Уголовное дело направлено в суд.
«По данным следствия, липчанин представился специалистом по ремонту автомобилей и ввел клиента в заблуждение. Под предлогом диагностики, заказа запчастей и последующего ремонта автомобиля «BMW X3» он убедил перевести на свой счет 85 000 рублей. Но обязательства по ремонту и приобретению деталей исполнены не были, а полученные деньги обвиняемый потратил на личные нужды. К работе он так и не приступил», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Первоначально в возбуждении уголовного дела хозяину «БМВ» отказали. Однако прокуратура этого добилась и взяла расследование под особый контроль. В результате расследование завершилось за месяц.
Липчан предостерегают от заключения устных договоров и передачи денег незнакомцам.
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