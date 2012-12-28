Автомеханик взял за ремонт «БМВ» 85 000 рублей, но к работе так и не приступил

Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело о мошенничестве.«По данным следствия, липчанин представился специалистом по ремонту автомобилей и ввел клиента в заблуждение. Под предлогом диагностики, заказа запчастей и последующего ремонта автомобиля «BMW X3» он убедил перевести на свой счет 85 000 рублей. Но обязательства по ремонту и приобретению деталей исполнены не были, а полученные деньги обвиняемый потратил на личные нужды. К работе он так и не приступил», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Первоначально в возбуждении уголовного дела хозяину «БМВ» отказали. Однако прокуратура этого добилась и взяла расследование под особый контроль. В результате расследование завершилось за месяц.Липчан предостерегают от заключения устных договоров и передачи денег незнакомцам.