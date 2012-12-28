В Липецкой области еще один дождливый и прохладный день

С пятницы температура воздуха начнет расти, дожди прекратятся.





В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием уходящего на восток атлантического циклона, пройдут кратковременные дожди. В последующие двое суток атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры составят: 30 июля — 17 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы, 31 июля и 1 августа — 20 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, днем — от +18 до +23.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура ночью будет от +12 до +14, днем – от +20 до +22 градусов.День 30 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2008 году — 7 градусов тепла.