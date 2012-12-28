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сегодня, 15:25
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21-летняя ельчанка лишились 59 000 рублей после «продления договора связи»

А от лица Роспотребнадзора мошенники просят перечислить деньги на томограф.

21-летняя жительница Ельца осталась без 59 000 рублей, попавшись на схему многоступенчатого обмана. О том, как мошенники обрабатывали девушку, рассказала пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Сначала ельчанке позвонили от имени мобильного оператора, с предложением продлить действие договора. Для этого девушку попросили назвать код из SMS, а когда она его продиктовала, звонок сорвался.

В следующем звонке ей заявили об утечке ее персональных данных. Девушку запугивали: ее данные теперь смогут использовать в террористических целях, однако, если следовать указаниям, последствий можно избежать. Ельчанке рекомендовали воспользоваться другим телефоном, позвонить по видеосвязи своим «помощникам» и под их диктовку якобы установить «самозапрет». В конце концов ельчанку убедили перевести 59 000 рублей на банковский счет другого человека.

Вчера ельчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По такой же схеме обманули 23-летнего жителя Липецка. А вот 77-летний липчанин проявил бдительности и не стал жертвой мошенников: пенсионер вовремя раскусил легенду о «безопасном счете» и сохранил 2 миллиона 100 тысяч рублей.

В свою очередь Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сегодня предупредило о новой мошеннической схеме: неизвестные лица звонят от имени руководителя Управления Кирилла Яковлева, обращаются к потенциальным жертвам по имени и отчеству и под предлогом оказания содействия просят перечислить деньги на приобретение медицинской техники (в частности, томографа). Роспотребнадзор предупреждает: подобные действия носят исключительно мошеннический характер. Руководитель Управления не инициирует сбор средств и не уполномочивает третьих лиц на подобные обращения.
мошенничество
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Браво
сегодня, 16:17
77 летнему,не поддался на их хищные уловки.Все бы так делали,как он.
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СССР
сегодня, 16:13
хорошо на кнопочном и домашнем телефоне нет видеосвязи и СМС ! Играйтесь в смартфончики дальше.
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