Липецкая вечЁрка: чиновники подписали контракты с Минобороны, стрельба на Тракторном и чёт-нечет отменяется
Происшествия
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сегодня, 15:25
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21-летняя ельчанка лишились 59 000 рублей после «продления договора связи»
А от лица Роспотребнадзора мошенники просят перечислить деньги на томограф.
Сначала ельчанке позвонили от имени мобильного оператора, с предложением продлить действие договора. Для этого девушку попросили назвать код из SMS, а когда она его продиктовала, звонок сорвался.
В следующем звонке ей заявили об утечке ее персональных данных. Девушку запугивали: ее данные теперь смогут использовать в террористических целях, однако, если следовать указаниям, последствий можно избежать. Ельчанке рекомендовали воспользоваться другим телефоном, позвонить по видеосвязи своим «помощникам» и под их диктовку якобы установить «самозапрет». В конце концов ельчанку убедили перевести 59 000 рублей на банковский счет другого человека.
Вчера ельчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По такой же схеме обманули 23-летнего жителя Липецка. А вот 77-летний липчанин проявил бдительности и не стал жертвой мошенников: пенсионер вовремя раскусил легенду о «безопасном счете» и сохранил 2 миллиона 100 тысяч рублей.
В свою очередь Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сегодня предупредило о новой мошеннической схеме: неизвестные лица звонят от имени руководителя Управления Кирилла Яковлева, обращаются к потенциальным жертвам по имени и отчеству и под предлогом оказания содействия просят перечислить деньги на приобретение медицинской техники (в частности, томографа). Роспотребнадзор предупреждает: подобные действия носят исключительно мошеннический характер. Руководитель Управления не инициирует сбор средств и не уполномочивает третьих лиц на подобные обращения.
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