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В России
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сегодня, 16:14
С 1 августа сотрудники ГИБДД начнут проверять у водителей наличие европротокола
С первого августа сотрудники Госавтоинспекции получат право требовать у автомобилистов заполненный бланк европротокола, необходимый для оформления небольших аварий без вызова инспекторов.
Отмечается, что мера направлена на ускорение оформления мелких аварий, которые часто становятся причиной заторов из-за ожидания приезда сотрудников. Теперь при проверке документов инспекторы смогут дополнительно запросить европротокол.
Самостоятельное оформление ДТП возможно, если в аварии нет пострадавших, у обоих участников есть полисы ОСАГО и между ними отсутствуют разногласия. Водителям рекомендуют иметь бланк при себе и заранее изучить правила его заполнения.
Подчеркивается, что часто даже небольшие ДТП могут стать причиной крупных заторов из-за ожидания приезда сотрудников ГИБДД. Поэтому теперь инспекторы будут проверять не только основные документы, включая права, свидетельство о регистрации и полис ОСАГО, но и европротокол. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших, оба водителя имеют полисы ОСАГО и достигли согласия, — пишет «Газета.Ru».
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