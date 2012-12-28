Какие могут быть игрушки: липчанин арендовал две приставки и сдал их в ломбард

Его предприимчивость обернулась двумя уголовными эпизодами и перспективой тюремного срока.

В правоохранительные органы Липецка поступило заявление от 30-летнего горожанина, который сдал своё игровое оборудование, две игровые консоли и оборудование к ним во временное пользование и столкнулся с обманом. В оговорённый час техника так и не вернулась к хозяину, а сумма нанесённого ущерба достигла 167 тысяч рублей.Участковый быстро вышел на след предполагаемого злоумышленника — им оказался 27-летний липчанин. Он нашёл объявление об аренде на популярном интернет-сервисе. Сначала он взял одну консоль на сутки, внеся оплату, а затем по такой же схеме оформил вторую, но вместо того чтобы исполнить обязательства, сдал обе приставки в ломбард, выручив за каждую по 20 тысяч рублей.Похищенное оборудование стражи порядка уже изъяли из ломбарда. В отношении молодого человека возбуждены дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которая предусматривает для нарушителя до пяти лет лишения свободы.На время следствия липчанину выбрана мера пресечения, обязывающая его оставаться на месте и являться в полицию по первому же вызову.