Дело об убийстве матери сыном отправляется в суд

СК завершил расследование уголовного дела 44-летнего жителя Липецка, обвиняемого в убийстве 66-летней матери.





По данным следствия, 24 апреля пьяный липчанин жестоко избил мать. Женщина умерла от черепно-мозговой травмы.«На период предварительного следствия по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Результаты судебных экспертиз и иные собранные следователем доказательства позволили установить обстоятельства произошедшего и причастность обвиняемого к совершению преступления», — сообщает областное управление СК.Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.