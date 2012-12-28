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Происшествия
1402
вчера, 15:11
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Дело об убийстве матери сыном отправляется в суд

СК завершил расследование уголовного дела 44-летнего жителя Липецка, обвиняемого в убийстве 66-летней матери.

По данным следствия, 24 апреля пьяный липчанин жестоко избил мать. Женщина умерла от черепно-мозговой травмы.

«На период предварительного следствия по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Результаты судебных экспертиз и иные собранные следователем доказательства позволили установить обстоятельства произошедшего и причастность обвиняемого к совершению преступления», — сообщает областное управление СК.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

убийство
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Комментарии (2)

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натали
сегодня, 12:18
А когда то она радовалась, сынок у нее родился...
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Александр Н.
вчера, 15:17
Водку на мать променял.
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