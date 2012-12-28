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Происшествия
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вчера, 15:11
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Дело об убийстве матери сыном отправляется в суд
СК завершил расследование уголовного дела 44-летнего жителя Липецка, обвиняемого в убийстве 66-летней матери.
«На период предварительного следствия по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Результаты судебных экспертиз и иные собранные следователем доказательства позволили установить обстоятельства произошедшего и причастность обвиняемого к совершению преступления», — сообщает областное управление СК.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
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