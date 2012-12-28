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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00

В Липецкой области еще один жаркий день

Но уже в среду температура немного понизится, вернется легкая прохлада.

23 июня через территорию Липецкой области будет перемещаться с северо-запада на юго-восток атмосферный фронт, местами пройдут грозовые дожди. 24 июня атмосферное давление немного повысится, существенных осадков не ожидается. 25 июня возможны кратковременные дожди.

Среднесуточные температуры составят: 23 июня – 21 градус тепла, что на 3 градуса выше нормы, 24 и 25 июня – 17-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/сек, днем местами порывы до 15-17 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18, днем – от +24 до +29.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь с грозой. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.

День 23 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 4 градуса тепла.
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