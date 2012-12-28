В Туапсе собрали свыше 15 тыс. куб. м нефтепродуктов
"В Туапсинском муниципальном округе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. На утро 3 мая, собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 1 620 кубометров за последние сутки", - говорится в сообщении.
Порядка 750 человек и 65 единиц техники, как уточнили в оперативном штабе, задействованы в уборке, которая идет в круглосуточном режиме.
В самом Туапсе, в том числе с участием волонтеров, убирают общественные пространства: вывозят мусор с территории улиц, дворов, парков, спортплощадок.
