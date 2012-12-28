Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В России
97
сегодня, 10:06

Выжившие на Камчатке туристы более шести часов удерживали на ветру шатер

Туристы в течение нескольких часов боролись за жизнь на Авачинском перевале на Камчатке.

Выжившие на Авачинском перевале на Камчатке туристы — семейная пара Федоровых, больше шести часов удерживала шатер-палатку на ветру, а потом около 30 часов боролась за жизнь на улице, — передает ТАСС.

«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице. Мы с Димой [Дмитрием Федоровым — членом тургруппы] физически пострадали не так сильно, но морально это… Правда, нет таких слов, которыми можно описать то, что внутри происходит», — говорится в сообщении туристов.

Члены туристической группы отметили, что психологическое состояние после инцидента остается тяжелым, несмотря на отсутствие серьезных физических травм у них обоих.

О пропаже туристической группы стало известно накануне. По словам главы регионального управления МЧС Сергея Лебедева, туристы поссорились и разделились, после чего группа из семи человек перестала выходить на связь. В пресс-службе регионального ГУ МЧС 10 апреля сообщили, что для поисков был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели обследовали возможный маршрут группы с разных сторон.

Правительство Камчатского края в тот же день сообщило, что пять из семи пропавших на Камчатке туристов найдены живыми, двое погибли. Позднее вертолет с пострадавшими туристами приземлился на закрытую площадку МЧС. Пострадавшие туристы находятся в состоянии средней степени тяжести, — пишут «Известия».
туристы
Камчатка
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить