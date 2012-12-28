Соседи поссорились из-за женщины, сигарет и алкоголя: в ход пошли нож и газовый баллончик
Выжившие на Камчатке туристы более шести часов удерживали на ветру шатер
Туристы в течение нескольких часов боролись за жизнь на Авачинском перевале на Камчатке.
«Непогода пыталась похоронить нас заживо, мы больше 6 часов удерживали шатер, а потом около 30 часов боролись за жизнь на улице. Мы с Димой [Дмитрием Федоровым — членом тургруппы] физически пострадали не так сильно, но морально это… Правда, нет таких слов, которыми можно описать то, что внутри происходит», — говорится в сообщении туристов.
Члены туристической группы отметили, что психологическое состояние после инцидента остается тяжелым, несмотря на отсутствие серьезных физических травм у них обоих.
О пропаже туристической группы стало известно накануне. По словам главы регионального управления МЧС Сергея Лебедева, туристы поссорились и разделились, после чего группа из семи человек перестала выходить на связь. В пресс-службе регионального ГУ МЧС 10 апреля сообщили, что для поисков был задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Спасатели обследовали возможный маршрут группы с разных сторон.
Правительство Камчатского края в тот же день сообщило, что пять из семи пропавших на Камчатке туристов найдены живыми, двое погибли. Позднее вертолет с пострадавшими туристами приземлился на закрытую площадку МЧС. Пострадавшие туристы находятся в состоянии средней степени тяжести, — пишут «Известия».
