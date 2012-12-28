Пытавшийся дать взятку инспектору ДПС водитель грузовика оштрафован на 100 000 рублей
Штраф разрешили выплачивать в рассрочку.
Об этой истории мы уже рассказывали. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в начале этого года 25-летний ельчанин сел пьяным за руль грузовика «Шакман» и был остановлен инспекторами ДПС.
Чтобы избежать составления административного протокола за пьяную езду и лишения прав, приглашённый в патрульный автомобиль водитель предложил старшему инспектору ДПС взятку в 60 000 рублей, но тот отказался и сообщил обо всём в ОМВД России по городу Ельцу.
