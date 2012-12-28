В РФ предлагают ввести выходной на Страстную пятницу
В России предложили ввести еще один выходной.
Общественник объяснил, что выходной на Страстную пятницу есть более чем в 100 странах мира — в основном там, где католики и протестанты являются верующим большинством, несмотря на светский характер государств. Для православных дата носит особый характер, поэтому такая мера станет данью уважения устоям и поможет освободить время для общения с близкими.
«В России, где около 70% населения православного вероисповедания, вполне логично также сделать этот день календаря выходным. Кроме того, нерабочим праздничным днем следует сделать и Светлый понедельник – первый понедельник после Светлого Христова Воскресения – самого великого праздника у православных верующих. Это позволит создать дополнительные условия для удовлетворения потребностей верующих граждан и для всех высвободит время для совместного времяпрепровождения в кругу семьи, друзей и знакомых», — предложил Солдатов.
Страстная пятница, или Великая пятница, — день последней недели Великого поста перед Пасхой. В православной традиции имеет переходящую дату, зависит от дня празднования Пасхи. К примеру, в 2026 году она выпадает на 10 апреля.
