В России
171
сегодня, 14:50

В РФ предлагают ввести выходной на Страстную пятницу

В России предложили ввести еще один выходной.

Правозащитный центр «Сорок сороков» направит обращение в Госдуму с просьбой рассмотреть идею введения выходного дня на Страстную пятницу и первый понедельник после Светлого Христова Воскресения, — рассказал «Абзацу» председатель объединения Георгий Солдатов.

Общественник объяснил, что выходной на Страстную пятницу есть более чем в 100 странах мира — в основном там, где католики и протестанты являются верующим большинством, несмотря на светский характер государств. Для православных дата носит особый характер, поэтому такая мера станет данью уважения устоям и поможет освободить время для общения с близкими.

«В России, где около 70% населения православного вероисповедания, вполне логично также сделать этот день календаря выходным. Кроме того, нерабочим праздничным днем следует сделать и Светлый понедельник – первый понедельник после Светлого Христова Воскресения – самого великого праздника у православных верующих. Это позволит создать дополнительные условия для удовлетворения потребностей верующих граждан и для всех высвободит время для совместного времяпрепровождения в кругу семьи, друзей и знакомых», — предложил Солдатов.

Страстная пятница, или Великая пятница, — день последней недели Великого поста перед Пасхой. В православной традиции имеет переходящую дату, зависит от дня празднования Пасхи. К примеру, в 2026 году она выпадает на 10 апреля.
