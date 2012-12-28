Все новости
Число заключённых в тюрьмах РФ сократилось до исторического минимума

Число заключённых в России упало до исторического минимума — 308 тысяч человек.

Количество заключенных в СИЗО и колониях РФ упало до исторического минимума,— заявил заместитель председателя Верховного суда России Владимир Давыдов, отвечая на вопросы сенаторов на заседании, где рассматривалась его кандидатура для назначения на должность первого заместителя председателя Верховного суда.

«В настоящее время у нас исторический минимум — у нас в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тысяч граждан. <…> В следственных изоляторах также исторический минимум — 89 тысяч человек», — сообщил Давыдов.

Он отметил, что это стало результатом курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, начатого с принятия нового УК и УПК в 2001 году, — передает ТАСС.

«По состоянию на 2001 год в нашей стране численность так называемого тюремного населения — это лица, которые содержатся под стражей или отбывают наказание, — составляла 1 млн 60 тысяч человек», — отметил он. Россия тогда входила в первую десятку стран по численности тюремного населения на 100 тысяч граждан.

«Однако уже в 2013 году численность такого контингента сократилась до 700 тысяч — мы переместились на 30-е место [в мире] — и в настоящее время у нас исторический минимум».

По его словам, сейчас в России 209 заключенных на 100 тысяч населения.

«Четверть века назад лишение свободы составляло 40% из всех назначенных наказаний, то по итогам прошлого года — 26%», — заявил Давыдов.
