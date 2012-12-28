Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
43 минуты назад
Число заключённых в тюрьмах РФ сократилось до исторического минимума
Число заключённых в России упало до исторического минимума — 308 тысяч человек.
«В настоящее время у нас исторический минимум — у нас в местах лишения свободы и следственных изоляторах содержатся 308 тысяч граждан. <…> В следственных изоляторах также исторический минимум — 89 тысяч человек», — сообщил Давыдов.
Он отметил, что это стало результатом курса на гуманизацию законодательства и правоприменительной практики, начатого с принятия нового УК и УПК в 2001 году, — передает ТАСС.
«По состоянию на 2001 год в нашей стране численность так называемого тюремного населения — это лица, которые содержатся под стражей или отбывают наказание, — составляла 1 млн 60 тысяч человек», — отметил он. Россия тогда входила в первую десятку стран по численности тюремного населения на 100 тысяч граждан.
«Однако уже в 2013 году численность такого контингента сократилась до 700 тысяч — мы переместились на 30-е место [в мире] — и в настоящее время у нас исторический минимум».
По его словам, сейчас в России 209 заключенных на 100 тысяч населения.
«Четверть века назад лишение свободы составляло 40% из всех назначенных наказаний, то по итогам прошлого года — 26%», — заявил Давыдов.
