Происшествия
27 минут назад
73-летний мужчина погиб во время пожара в Задонском округе
Горел частный дом в деревне Рублевка.
За три дня, с 21 по 23 февраля, пожарные реагировали на 12 сообщений о происшествиях. Так, утром 21 февраля на улице Тельмана в Липецке вместе со складским помещением площадью 1400 квадратных метров огонь уничтожил грузовые автомобили «МАЗ» и «Урал».
Вечером 21 февраля в Липецке на улице Газина сгорел игровой автомат, а в Грязях на улице Станционной — пластиковый мусорный контейнер.
Вечером 22 февраля на территории строящегося завода «ЛЗВО» в районе ОЭЗ «Липецке» сгорел вагончик. В Липецке на улице Юношеской в магазине «Лимак» огонь уничтожил два холодильника, вещи на четырех квадратных метрах, повредил отделку на десяти квадратных метрах. Здесь огонь потушили до приезда пожарных. На улице 3-е Сентября горела нежилая четырехэтажка.
Вечером 23 февраля на улице Кривенкова в Липецке сгорел автомобиль «Дэу Нексия». Ночью 24 февраля в селе Кузовлево Лев-Толстовского района огонь уничтожил вагончик с электрокомпрессором.
Также в Липецке пожарные дважды выезжали вызовы из-за подгоревшей пищи, а в селе Кривополянье Чаплыгинского округа — на короткое замыкание без последующего горения.
