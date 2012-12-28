Все новости
Общество
155
57 минут назад

Металлурги выводят учебную базу ЛГТУ на новый уровень

Комбинат оснастил базовый вуз уникальными обучающими комплексами и организует для студентов лекции ведущих производственников.

Липецкий технический университет получил от НЛМК партию современного учебного оборудования на 10 миллионов рублей: специализированные тренажёры-имитаторы, мощные компьютеры, VR-очки. Эта техника поможет студентам университетского колледжа ЛГТУ осваивать будущие профессии в формате, максимально приближенном к реальному производству.

Среди оборудования — несколько уникальных обучающих комплексов. Тренажёр «Разливщик стали» поможет будущим разливщикам и инженерам-технологам изучить устройство машины непрерывного литья заготовок. Второй тренажёр — «Сталевар конвертера». Он предназначен для отработки навыков выплавки стали: от дозирования материалов и управления продувкой до расчёта ферросплавов. На нём смогут тренироваться будущие сталевары, технологи и операторы установок.

IMG_7145.jpg

Еще сразу два специализированных тренажёра предназначены для обучения студентов направления «Обработка металлов давлением». Один из них имитирует работу прокатчика горячего металла, позволяя будущим вальцовщикам и инженерам-технологам изучать технологию прокатки. На втором - отрабатывается холодная прокатка: он имитирует участок дрессировки и правки оцинкованной полосы; с его помощью студенты смогут изучать оборудование агрегата непрерывного горячего цинкования и особенности технологических операций.
Кроме того, НЛМК полностью оснастил для ЛГТУ два компьютерных класса. В первом установлены 12 мощных компьютеров с мониторами и VR-гарнитурами, а также телевизионная панель для групповых занятий. Второй класс получил еще 20 современных компьютеров и ещё одну ТВ-панель. Таким образом, будущие металлурги смогут не только изучать теорию, но и отрабатывать практические навыки на оборудовании, которое используется на реальном производстве.

IMG_7273.jpg

— Это оборудование способствует раннему знакомству ребят с профессиональными компетенциями, которые в будущем они будут применять на реальном производстве. Традиционная система образования имеет теоретический подход. А в данном случае студенты получают навык реализации того, что мы, преподаватели, им даем. Мы, старшее поколение, нарабатывали опыт на реальном производстве, таких тренажеров не было. А нынешнему поколению проще знакомиться с будущим производством в цифровой среде, они себя в ней чувствуют как рыба в воде, — рассказал заведующий кафедрой обработки металлов давлением Игорь Мазур.

IMG_7337.jpg

Третьекурсница Анна Скакова в VR-очках путешествовала по литейному двору доменной печи «Россиянка».

— Я в первый раз пользуюсь этим тренажером. Пока не всё получается, но общее представление с первых минут складывается. Хожу пока просто, смотрю и слушаю подсказки, пробую работать руками. На практике, конечно, уже будем знать устройство доменной печи, станет гораздо проще и ориентироваться, и понимать, что и как.

IMG_6938.jpg

Интересно, что в создании программ для тренажеров, участвовали производственники НЛМК. Они же помогают студентам и в освоении технологических цепочек, и в отработке навыков управления оборудованием.

Под наблюдением разливщика стали и опытного мастера-инструктора Максима Дворникова третьекурсник Никита Комов работал в виртуальном конвертерном цехе. Инструктор следит за действиями студента на большом ТВ-мониторе и корректирует их.

IMG_7054.jpg

— Тренажер максимально приближен к структуре производства, разливке стали в КЦ-1. «Прорисовано» всё идеально. Сейчас мы со студентом проводили операцию начала разливки стали, управляли уровнем металла в кристаллизаторе. Потом уже на практике в цехе повторим всё на реальном оборудовании. И студентам останется только закрепить полученные на тренажерах навыки.
Никита Комов подтвердил слова наставника:

— Всё это я сначала изучал в теории, теперь виртуальная практика, а летом пройду настоящую. Благодаря виртуальным занятиям уже знаю, что и как происходит в цехе.

Базовые учебные заведения региона получают постоянную поддержку комбината. Только в прошлом году на ремонт и оснащение оборудованием колледжей и техникумов НЛМК направил 100 млн рублей. На них отремонтировали актовый зал и аудитории Липецкого металлургического колледжа, спортивный зал Липецкого политехнического техникума и аудитории Колледжа искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли.
