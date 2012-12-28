За неделю ОРВИ заболели 4886 человек

Заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели.

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 4886 случаев ОРВИ, в том числе 20 случаев гриппа. Количество заболевших ОРВИ с 16 по 22 февраля оказалось на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 51,73%.По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 62,8% всех случаев. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирусом за неделю заболел 41 человек, что 16,3% ниже уровня предыдущей недели.