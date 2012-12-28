Сегодня в Липецке: отставка мэра, закрытие пивбаров и где липчане могут получить самую большую зарплату
Здоровье
38
14 минут назад
За неделю ОРВИ заболели 4886 человек
Заболеваемость осталась на уровне предыдущей недели.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 62,8% всех случаев. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.
Коронавирусом за неделю заболел 41 человек, что 16,3% ниже уровня предыдущей недели.
