На семи улицах Липецка отключат холодную воду

21 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях — без холодной воды временно останутся жители семи улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в дома № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова, № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 3, 5, вл. 9, 25, 27, 30, 31, 31 стр.1, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 3 на площади Петра Великого, № 6 по улице Кузнечной.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 43, 45, 45а, 51, 51а, 53, 55, 57 по улице Меркулова, № 14 по улице Катукова.