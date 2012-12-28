Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Общество
91
8 минут назад
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
21 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях — без холодной воды временно останутся жители семи улиц, предупредили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 43, 45, 45а, 51, 51а, 53, 55, 57 по улице Меркулова, № 14 по улице Катукова.
0
0
0
0
0
Комментарии