Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Происшествия
Восемь пострадавших на заводе «Моторинвест» госпитализированы в три больницы
Происшествия
Новый мост с Опытной на улицу Гагарина над железной дорогой будет длиной 380 метров
Общество
В деле об автоподставах еще двое подозреваемых: инспекторы ДПС
Происшествия
Чистивший дорогу от снега «КамАЗ» завалился на бок
Происшествия
Автомобили ДПС и такси столкнулись на перекрестке улиц Космонавтов и Циолковского
Происшествия
Липецкая вечЁрка: обрушение крыши на автозаводе, вытащенный из полыньи и река на Неделина
Общество
В Липецкой области — новый министр финансов
Политика
Следком ищет возможного свидетеля особо тяжкого преступления
Происшествия
Попасть в квартиру 84-летнего мужчины медикам помогли спасатели
Общество
Ужасы нашего городка: на улице Парковой, 1 можно снимать триллеры
Общество
Кровля жилого дома обрушилась в Лев-Толстовском районе
Происшествия
В январе заметно выросли цены на овощи, правовые услуги, взносы на капремонт
Экономика
Гарантирующий поставщик обрезал водопровод липчанке
Общество
В воскресенье в Липецке сожгут пять чучел Зимы
Общество
В Липецкой области до -6
Погода в Липецке
По обрушению крыши восьмиквартирного дома начала проверку прокуратура
Происшествия
Дело о ночной погоне за пьяным водителем дошло до суда
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
91
8 минут назад

На семи улицах Липецка отключат холодную воду

21 февраля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях — без холодной воды временно останутся жители семи улиц, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в дома № 77а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 5 по улице Качалова, № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 3, 5, вл. 9, 25, 27, 30, 31, 31 стр.1, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 3 на площади Петра Великого, № 6 по улице Кузнечной.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

21 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 43, 45, 45а, 51, 51а, 53, 55, 57 по улице Меркулова, № 14 по улице Катукова.

Комментарии

