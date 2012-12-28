«22 километра ехал с поднятым отвалом»: липчанин рассказал о странной работе снегоуборочной техники
сегодня, 10:53
Российским спортсменам на Олимпиаде-2026 оне стали вручать подарочные смартфоны
Российские спортсмены, выступающие на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе, не получили от организаторов традиционные подарочные мобильные телефоны.
Перед началом ОИ-2026 одна из южнокорейских компаний, являющаяся спонсором Международного олимпийского комитета, представила эксклюзивную версию смартфона для участников зимних Олимпийских игр 2026 года. По заявлению пресс-службы компании, мобильное устройство в дизайнерском исполнении должны получить почти 3 800 спортсменов, которые приедут на Игры в Италию.
«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — написал ски-альпинист Никита Филиппов в своем Telegram-канале.
По информации издания, полтора года назад на летней Олимпиаде-2024 российские спортсмены также не получили от организаторов телефоны этого же производителя. На всех предыдущих Играх россияне получали такие же подарки, как и все другие участники соревнований.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян, — передает РИА Новости.
