В Липецкой области снизилось производство электроники и оптики

Промышленное производство в Липецкой области по итогам 2025 года сократилось на 0,9% по сравнению с январем-декабрем 2024 года, сообщает Липецкстат.Снижение было зафиксировано в трех сферах из четырех – выросла за год только добыча полезных ископаемых (+1,7%).В секторе обрабатывающих производств снижение в целом составило 1%. Так, здесь заметно росли производство табачных изделий (+57,4%), текстиля (+33,4%), изделий из кожи (+26,9%), лекарственных средств и медицинских материалов (+36,8%), резиновых и пластмассовых изделий (+24,5%), электрооборудования (+20,9%). Увеличилось производство мебели, кокса и нефтепродуктов, бумаги и бумажной продукции. Вместе с тем сократились работы по ремонту и монтажу машин и оборудования (-42,5%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-40,7%), компьютеров, электроники и оптики (-50,6%), одежды (-22,3%), напитков (-21,3%). Сократилось производство металлургическое, химических веществ, неметаллической минеральной продукции, пищевых продуктов.В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха снижение составило 4,4%. В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов падение составило 9,6%.