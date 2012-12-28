Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и строчка в резюме, из-за которой не возьмут на работу

Нас ждут яркие концерты и спектакль, а также новые фильмы в кинотеатрах.

Если ночью столбик термометра опускался ещё до 15 градусов ниже нуля, то день принесёт освобождение из морозного плена. Температура составит от -2 до -4 градусов. Осадков тоже не ожидают.









- ул. Гагарина, 108, 110, 145.













- ул. Ковалёва, 117 б.

- село Ссёлки.









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится первый концерт из цикла «Приглашает маэстро Мясников» (12+).









В 16:00 яркий концерт состоится в зале детской школы искусств №4 им. М.А. Балакирева (ул. 40 лет Октября, 40). В гости приедет взрослый ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» с программой «Нескучный концерт» (6+).









Фото vk.com/unionzal

В 18:30 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) покажет спектакль «Отцы и дети» (12+).









Оскар 1988 года за лучшую песню. История 17-летней Фрэнсис по прозвищу Бэби, которая проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Словно околдованная ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей и партнершей Джонни в танцах и в любви.









Кадр из фильма









Перерыв в работе без уважительных причин более чем на год отпугнёт 4 из 10 липецких рекрутёров. Выяснили в SuperJob. Сомнения в кандидате сразу возникнут и у 43% эйчаров, если человек переходит с места на место раз в полгода, у 31% - раз в год.













По четвергам на экраны по традиции выходят новые фильмы. Знакомим вас с интересными новинками.







«Сказка о царе Салтане». Россия, 2025. Фэнтези. Режиссёр Сарик Андреасян (6+).

















В ролях: Олег Савостют, Александра Флоринская, Катя Круглова.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.Отключение светаПриложение, в котором оперативно можно узнавать о заторах, всегда лучше иметь под рукой. Поэтому мы изо дня в день ставим эту ссылку.Главный дирижёр Липецкого симфонического оркестра Михаил мясников и его мызыканты сегодня выступят вместе с московскими солистами Арсением Безносиковым (виолончель) и Игорем Виноградовым (фортепиано). А программе произведения Н.Римского-Корсакова, М.Вайнберга, М.Мусоргского и Д.Шостаковича.Концерт любопытен ещё и тем, что в очередной раз убедит – при помощи балалаек и баянов можно сыграть абсолютно любую музыку. Вплоть до классики рока.По роману И. Тургенева. Классика из школьной программы, история любви и страсти нигилиста в сценической версии А.Шапиро.В 19:01 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает желающих на киновечер. Смотреть будут «Грязные танцы». США, 1987. Музыкальная мелодрама. Режиссёр Эмиль Ардолино: Жженифер Грей, Патрик Суэйзи, Джерри Орбак.В 15:00 в Центральной городской библиотеке выступит творческий коллектив «Встреча» с музыкальной программой «Ой ты, Русь моя, милая Родина»Вокал Любови Головнёвой и Надежды Двуреченской, исполнительское мастерство Ивана Карапузова и т.лд. Вход свободный. ,При этом сами работающие липчане считают, что менять работу нужно так часто, как того требуют обстоятельства – 55%. Переходить на новое место раз в пять лет предпочитают 11 % опрошенный. Менять место работы как можно реже советуют 17% липчан.Долгожданная и красочная экранизация знаменитой поэмы Александра ПушкинаПавел Прилучный, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычёв.Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Марюс ВайсбергКарьерист получает необычное задание – избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. «Бородатого мальчика» под 40 лет играет Михаил Галустян и оказывается, что уволить внешне безобидного парня невероятно сложно. Герою предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости.Данила Козловский, Михаил Галустян, Елена Фомина.Россия, 2025. Медодрама. Аня ХаричеваМолодое кино в декорациях весенней Москвы. У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. А еще у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждёт, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой.