Общество
64
сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: бенефис маэстро, грязные танцы и строчка в резюме, из-за которой не возьмут на работу

Нас ждут яркие концерты и спектакль, а также новые фильмы в кинотеатрах.

Потепление

Если ночью столбик термометра опускался ещё до 15 градусов ниже нуля, то день принесёт освобождение из морозного плена. Температура составит от -2 до -4 градусов. Осадков тоже не ожидают.

IMGP06161.JPG

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Гагарина, 108, 110, 145.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Ковалёва, 117 б.
- село Ссёлки.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Приложение, в котором оперативно можно узнавать о заторах, всегда лучше иметь под рукой. Поэтому мы изо дня в день ставим эту ссылку.


Маэстро приглашает

В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится первый концерт из цикла «Приглашает маэстро Мясников» (12+).

DSC_4135.JPG

Главный дирижёр Липецкого симфонического оркестра Михаил мясников и его мызыканты сегодня выступят вместе с московскими солистами Арсением Безносиковым (виолончель) и Игорем Виноградовым (фортепиано). А программе произведения Н.Римского-Корсакова, М.Вайнберга, М.Мусоргского и Д.Шостаковича.

Нескучная музыка

В 16:00 яркий концерт состоится в зале детской школы искусств №4 им. М.А. Балакирева (ул. 40 лет Октября, 40). В гости приедет взрослый ансамбль русских народных инструментов «Мозаика» с программой «Нескучный концерт» (6+).

NAGPrPDQjPsj-CRysS87_9j7267njNzQUgrIVPDa_6uaDOt_KaeJD3awirPIY2J9bLxaD2OPNx1oxqI1Ql7Al3Be.jpg

Фото vk.com/unionzal

Концерт любопытен ещё и тем, что в очередной раз убедит – при помощи балалаек и баянов можно сыграть абсолютно любую музыку. Вплоть до классики рока.

Классика на сцене

В 18:30 Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) покажет спектакль «Отцы и дети» (12+).

4303_42.jpg

По роману И. Тургенева. Классика из школьной программы, история любви и страсти нигилиста в сценической версии А.Шапиро.

Киновечер

В 19:01 культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает желающих на киновечер. Смотреть будут «Грязные танцы». США, 1987. Музыкальная мелодрама. Режиссёр Эмиль Ардолино (18+).

Оскар 1988 года за лучшую песню. История 17-летней Фрэнсис по прозвищу Бэби, которая проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где знакомится с Джонни, красивым профессиональным танцором. Словно околдованная ритмами и ничем не сдерживаемыми движениями «грязных танцев» в стиле ритм-энд-блюз, Бэби становится ученицей и партнершей Джонни в танцах и в любви.

MV5BNjFmMzgyYjQtZjE3Ny00YzRmLTkzYWEtMjA2ZTc4MTY5NzUxXkEyXkFqcGc@._V1_QL75_UX820_.jpg

Кадр из фильма

В ролях: Жженифер Грей, Патрик Суэйзи, Джерри Орбак.

Встреча со «Встречей»

В 15:00 в Центральной городской библиотеке выступит творческий коллектив «Встреча» с музыкальной программой «Ой ты, Русь моя, милая Родина» (12+)

w5EVUmCG2CCxRzTTCT5TJuwL05xM5w77WOtMd_NsSpzaXDlph7VFJ2SZKSxql0p_UAYa-fTqxhVVhOVBDAqBBxl8.jpg

Фото vk.com/cgb_liplib48

Вокал Любови Головнёвой и Надежды Двуреченской, исполнительское мастерство Ивана Карапузова и т.лд. Вход свободный. ,

Красный флаг для рекрутёра

Перерыв в работе без уважительных причин более чем на год отпугнёт 4 из 10 липецких рекрутёров. Выяснили в SuperJob. Сомнения в кандидате сразу возникнут и у 43% эйчаров, если человек переходит с места на место раз в полгода, у 31% - раз в год.

u334qcugauereg15zg6bc42uae4gmizh.jpg

При этом сами работающие липчане считают, что менять работу нужно так часто, как того требуют обстоятельства – 55%. Переходить на новое место раз в пять лет предпочитают 11 % опрошенный. Менять место работы как можно реже советуют 17% липчан.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны по традиции выходят новые фильмы. Знакомим вас с интересными новинками.

«Сказка о царе Салтане». Россия, 2025. Фэнтези. Режиссёр Сарик Андреасян (6+).

Долгожданная и красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина

В ролях Павел Прилучный, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычёв.


«Уволить Жору». Россия, 2025. Комедия. Режиссёр Марюс Вайсберг (18+).

Карьерист получает необычное задание – избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. «Бородатого мальчика» под 40 лет играет Михаил Галустян и оказывается, что уволить внешне безобидного парня невероятно сложно. Герою предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости.

В ролях: Данила Козловский, Михаил Галустян, Елена Фомина.



«Первая». Россия, 2025. Медодрама. Аня Харичева (16+)

Молодое кино в декорациях весенней Москвы. У Паши никогда не было любви, но есть ночной клуб, доставшийся в наследство. А еще у Паши есть подруга Леся, которая терпеливо ждёт, когда его чувства наконец-то оттают. И они размораживаются, когда Леся знакомит Пашу со своей подругой Алисой.

В ролях: Олег Савостют, Александра Флоринская, Катя Круглова.



Дорогие липчане! Вот мы и пережили морозы, теперь жить станет чуточку теплее. Согреть могут и новости. Жителям Липецкой области следить за ситуацией в регионе просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До встречи!
