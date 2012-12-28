Пострадавшие в ДТП на дороге Липецк — Борисовка дети госпитализированы в отделение нейрохирургии
В РФ хотят снова запустить бывшие заводы Toyota и Volkswagen
Запуск производства на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области запланирован на 2026 год.
Министр сказал, что 2026 году планируют перезагрузить оставшиеся два завода — «завод Toyota, бывший в Санкт-Петербурге», а также «бывший завод Volkswagen в Нижегородской области».
Он также добавил, что Минпромторг предлагает проработать дополнительные инструменты защиты инвестиций российского бизнеса на случай возможного ухода иностранных автопроизводителей.
Алиханов отметил позитивные тенденции в отрасли: «увеличение отечественной доли с 45% до 56% в продажах доли произведенных» в РФ автомобилей.
По его словам, удалось возобновить производство практически на всех площадках, брошенных зарубежными компаниями, и в 2025 году объемы выпуска на этих перезапущенных предприятиях увеличились на треть, достигнув 368 тысяч автомобилей, — передает ТАСС.
