Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
373
51 минуту назад
3
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Ущерб превысил 836 тысяч рублей. Дело направлено в суд.
«По данным следствия, 35-летняя жительница Липецка на основании купленных поддельных документов, удостоверяющих факт рождения у неё ребенка, которого в действительности не существовало, получила социальные пособия. В дальнейшем она оформила в одном из кредитных кооперативов целевой заём на строительство жилья. Полученные деньги липчанка потратила, а заём был погашен за счет средств материнского капитала. Всего с января 2022 года по май 2023 года женщина похитила бюджетные средства на сумму более 836 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Женщина признала вину и раскаялась.
2
0
1
3
5
Комментарии (3)