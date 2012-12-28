Все новости
Происшествия
373
51 минуту назад
3

35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка

Ущерб превысил 836 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

Прокуратура Советского района Липецка направила в суд уголовное дело 35-летней липчанки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере при получении выплат (по части третьей статьи 159.2 УК РФ).

«По данным следствия, 35-летняя жительница Липецка на основании купленных поддельных документов, удостоверяющих факт рождения у неё ребенка, которого в действительности не существовало, получила социальные пособия. В дальнейшем она оформила в одном из кредитных кооперативов целевой заём на строительство жилья. Полученные деньги липчанка потратила, а заём был погашен за счет средств материнского капитала. Всего с января 2022 года по май 2023 года женщина похитила бюджетные средства на сумму более 836 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина признала вину и раскаялась.
мошенничество
дети
Комментарии (3)

Бессовестная
20 минут назад
ребенком прикрылась. Самой нужно работать. а не надеяться на материнский капитал.
22 минуты назад
Неужели люди не читают новости региона. Сколько было отражено в них таких случаев, а люди продолжают заниматься обманом.
Бабка Первая
30 минут назад
Интересно, как её накажут.
