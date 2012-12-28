Потерявший сознание и насмерть сбивший женщину водитель отправился на полтора года в колонию-поселение
Сбившему двух женщин с детьми пьяному водителю грозит до семи лет колонии
Дело направлено в суд.
Напомним, 7 января 2025 года в 17:20 на улице Калинина в Чаплыгине 42-летний водитель «Форда» сбил двух женщин с детьми 11 лет и четырех месяцев. Женщины шли по краю проезжей части попутно движению автомобиля. Женщины, одной из них 60 лет, а второй — 35, получили травмы. Дети не пострадали, но доставлялись в больницу для осмотра.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, за три с половиной месяца до этого ДТП — 20 сентября 2024 года мужчину лишили водительских прав за пьяную езду. Но уже в январе он вновь сел пьяным за руль и устроил серьезное ДТП.
По данным следствия, в день аварии к мужчине пришел его друг, с которым они жарили шашлыки и выпивали. Когда охмелевший гость стал собираться домой, хозяин дома попросил его остаться и продолжить пикник, пообещав довезти домой, на что тот согласился.
Потом пьяный мужчина на своем автомобиле повез товарища домой, но на одном из участков дороги отвлекся и сбил пешеходов.
Одна женщина получила открытую черепно-мозговую травму и иные увечья, квалифицированные судмедэкспертизой как тяжкий вред здоровью. Водитель возместил пострадавшей ущерб. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
