Общество
сегодня, 15:31
Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов
В столицу липчане прибудут с задержкой.
На прямой линии РЖД GOROD48 сообщили, что поезд 070/069 действительно задерживался на час 40 минут, и, соответственно прибудет в Москву позже. Но информацией о том, завершен ли ремонт, и отправлен ли поезд, оператор прямой линии не располагает.
Комментарии (6)