Поезд «Липецк — Москва» застрял в Рязани из-за обледенения проводов

В столицу липчане прибудут с задержкой.

Как сообщают рязанские Telegram-каналы, на вокзале «Рязань-2» задерживается поезд «Липецк — Москва». В Москву поезд должен был прибыть в 14:37, но в 14:20 он еще находился на вокзале. Причиной задержки рейса называется ледяной дождь. По данным Telegram-каналов, обледенела контрактная сеть, и вышел из строя электровоз.На прямой линии РЖД GOROD48 сообщили, что поезд 070/069 действительно задерживался на час 40 минут, и, соответственно прибудет в Москву позже. Но информацией о том, завершен ли ремонт, и отправлен ли поезд, оператор прямой линии не располагает.