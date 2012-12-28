Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Липецкая вечЁрка: бурная смена погоды, приговор стрелку с Индустриальной, и ненавистники домофона
Происшествия
590
сегодня, 21:24
2
Объявлен отбой воздушной тревоги
4
0
0
2
2
Комментарии (2)