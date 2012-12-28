Ельчанин вырастил 31 куст конопли

Его оштрафовали на 50 000 рублей.

В Ельце мировой суд оштрафовал на 50 000 рублей с рассрочкой выплаты на два месяца 42-летнего мужчину за незаконное культивирование в крупном размере наркосодержащих растений (по части первой статьи 231 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, весной прошлого года ельчанин посеял на своём участке семена конопли, которые собрал с дикорастущих растений у обочины дороги.В августе 31 куст конопли обнаружили полицейскими. Хозяин плантации вину признал и заявил, что выращивал растения для личного употребления.