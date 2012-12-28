Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
Двоих мальчиков весом около килограмма доставили в новом реанимобиле на операции
Общество
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке
Общество
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную
Общество
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей
Происшествия
Происшествия
420
50 минут назад
2

Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт

41-летнего липчанина осудили за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Пьяная разборка на улице Звёздной закончилась для 41-летнего липчанина очередной судимостью, а для его оппонента — тяжёлой травмой.

Эта история произошла днём 6 июля прошлого года у дома на улице Звездной в Липецке. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пьяный липчанин поссорился с незнакомым ему мужчиной и ударил его кулаком в лицо. От удара мужчина упал и ударился головой об асфальт. Мужчина попал в больницу, по результатам судебно-медицинской экспертизы его здоровью был причинен тяжкий вред.

А драчун, который уже был судим за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выслушал очередной приговор. На этот раз его осудили по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ему назначено полтора года ограничения свободы.
конфликт
побои
1
0
3
0
1

Комментарии (2)

48
26 минут назад
надо неполное служебное влепить разок, за такое. по не осторожености - когда нёс батарею на плече и зацепил нечайно, ну габарит не расчитал, а тут умысла не нашли типа. тем более тут рецедивист.
Ответить
Виктор
39 минут назад
Надо переквалифицировать статью на покушение на убийство не надо оправдывать произошедшее неосторожностью
Ответить
