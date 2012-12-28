С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
420
50 минут назад
2
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
41-летнего липчанина осудили за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Эта история произошла днём 6 июля прошлого года у дома на улице Звездной в Липецке. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, пьяный липчанин поссорился с незнакомым ему мужчиной и ударил его кулаком в лицо. От удара мужчина упал и ударился головой об асфальт. Мужчина попал в больницу, по результатам судебно-медицинской экспертизы его здоровью был причинен тяжкий вред.
А драчун, который уже был судим за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выслушал очередной приговор. На этот раз его осудили по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ему назначено полтора года ограничения свободы.
1
0
3
0
1
Комментарии (2)