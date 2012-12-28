В России
11
9 минут назад
Стоимость аренды жилья за год снизилась в 13 мегаполисах России
«Объем предложения на рынке аренды жилья в крупнейших городах России продолжает расти активными темпами, в итоге, средние ставки аренды за год впервые не выросли, а показали снижение на уровне 1,7%, чего не отмечалось последние пять лет. В части мегаполисов коррекция и вовсе превысила 6%», — констатировала «Известиям» директор департамента аренды компании Ольга Павлинова.
По ее словам, за прошедший год объем предложения на рынке аренды жилья в крупнейших городах России вырос более чем на 40%, конкуренция за арендаторов обострилась и это привело сначала к росту скидок при сдаче квартир, а затем начался период ценовой коррекции.
0
0
0
0
0
Комментарии