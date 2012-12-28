Производство водки сократилось в РФ в 2025 году на 4,2%

Производство водки в России по итогам 2025 года уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 4,2%, до 79,321 млн декалитров (дал), коньяка — на 13,3%, до 8,374 млн дал.