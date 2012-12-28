Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Липчане сокращали траты на покупку продуктов и больше расходовали на товары повседневного спроса
В России
56
сегодня, 14:35
Производство водки сократилось в РФ в 2025 году на 4,2%
Производство водки в России по итогам 2025 года уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 4,2%, до 79,321 млн декалитров (дал), коньяка — на 13,3%, до 8,374 млн дал.
Падение выпуска коньяка составило 13,3 процента со снижением до 8,37 миллиона декалитров, а в целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи упало в РФ на 5,3 процента.
При этом производство вина выросло в России в прошлом году на 13,6 процента, до 36,98 миллиона декалитров, а ликеро-водочных изделий — на 8,1 процента, до 19,61 миллиона декалитров.
По итогам трех кварталов выпуск водки в России падал на 6 процентов, а в январе-октябре — на 5,6 процента. Таким образом, в последние месяцы 2025 года падение показателя замедлилось. Согласно приводившейся в декабре статистике, синхронно с сокращением производства в РФ снижались и продажи крепкого алкоголя.
0
0
0
0
0
Комментарии