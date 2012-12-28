Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Спорт
Крещение-2026 (фоторепортаж)
Общество
Крещение в Липецке: где окунуться в иордань, много ли у нас моржей и новая мошенническая схема
Общество
Утром жители хрущевки в центре Липецка не смогли выйти из подъезда
Общество
«Международного скандала не предвидится»
Общество
Жителей центра Липецка с 1 апреля будут лечить в «обкомовской» поликлинике
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до -11
Погода в Липецке
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Три человека пострадали в столкновении двух иномарок
Происшествия
За выходные пять человек попали в больницы с обморожениями
Здоровье
Читать все
Коммунальная утечка подмыла дорогу: на проспекте 60-летия СССР застревают автомобили
Общество
Липецкая область на 32 месте в стране по уровню преступности
Общество
Дело проректора елецкого университета Евгении Герасимовой направлено в суд
Происшествия
В Липецке пенсионерка выпала из окна, но повисла на... внешнем блоке кондиционера!
Происшествия
Липчанку будут судить за мошенничество с маткапиталом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «семёрку»
Происшествия
Планам пьяного угонщика «Тойоты» помешало ДТП
Происшествия
Башня «Туриста-2» стала ниже, но общая площадь здания выросла
Общество
Липчане сокращали траты на покупку продуктов и больше расходовали на товары повседневного спроса
Экономика
Машину жительницы Грязей несколько раз обливали кислотой и прокалывали колеса
Происшествия
Читать все
В России
56
сегодня, 14:35

Производство водки сократилось в РФ в 2025 году на 4,2%

Производство водки в России по итогам 2025 года уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 4,2%, до 79,321 млн декалитров (дал), коньяка — на 13,3%, до 8,374 млн дал.

Производство водки сократилось в России в 2025 году на 4,2 процента, до 79,32 миллиона декалитров, — передает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Падение выпуска коньяка составило 13,3 процента со снижением до 8,37 миллиона декалитров, а в целом производство алкогольной продукции без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи упало в РФ на 5,3 процента.

При этом производство вина выросло в России в прошлом году на 13,6 процента, до 36,98 миллиона декалитров, а ликеро-водочных изделий — на 8,1 процента, до 19,61 миллиона декалитров.

По итогам трех кварталов выпуск водки в России падал на 6 процентов, а в январе-октябре — на 5,6 процента. Таким образом, в последние месяцы 2025 года падение показателя замедлилось. Согласно приводившейся в декабре статистике, синхронно с сокращением производства в РФ снижались и продажи крепкого алкоголя.
водка
пролизводство
экономика
алкоголь
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить